Martín (30) es empleado de la Municipalidad de Ituzaingó. Lo fue de la de San Isidro y, previo a ello, trabajó en la de La Matanza. Pero tuvo su primer empleo en la Contaduría General del Ejército. Hoy, además de sus labores en la Secretaría de Seguridad, también maneja un auto de aplicación. Y, justamente, llevando a pasajeros a la localidad de Gregorio de Laferrere, fue víctima de un intento de robo: se defendió a los tiros.

Las imágenes de las cámaras de seguridad que ilustran esta nota son más que claras. Martín estacionó y, antes de que se bajaran sus pasajeros que iban en la parte posterior del coche, un auto negro se cruzó por delante. Un sospechoso descendió de ese vehículo y fue hasta la ventanilla del conductor. Y ahí comenzó el tiroteo.

El chofer baleó al ladrón, quien fue detenido horas después en un hospital de González Catán. Lo delató su propia familia.

Puede interesarte

Según fuentes de la investigación citadas por el portal Primer Plano Online, todo ocurrió este domingo lluvioso por la mañana. Martín, además de trabajar en la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó, también hace horas extras como chofer de aplicación de viajes.

Así, ese domingo tomó un viaje hasta una iglesia evangélica de Luis Vernet y Soberanía Nacional, en el partido de La Matanza. Las imágenes de lo que pasó después no dejan margen a dudas.

Incluso, luego de balear al sospechoso desde su asiento y de poner a los delincuentes en fuga, los pasajeros que iban en el asiento trasero se bajaron del auto.

Mientras tanto, el auto negro de los ladrones escapó y el delincuente herido huyó a la carrera. Martín sufrió algunas lesiones cortantes producto de la rotura de los cristales y radicó la denuncia correspondiente ante la Policía Bonaerense.

Puede interesarte

La captura del ladrón herido

Como es usual en estos casos, cuando un herido de bala entra a un centro de salud, se le da aviso a la Policía.

Justamente, ese domingo, pero horas más tarde, al Hospital Simplemente Evita de González Catán llegó un hombre con un balazo en el brazo izquierdo.

El herido les dijo a los médicos que lo habían querido asaltar y por eso lo balearon, según Primer Plano Online. No era mala su versión. Pero el ardid no le salió bien.

Los policías que acudieron al hospital a verlo luego entrevistaron a sus familiares y resultó que esa mañana el ‘herido’ le había pedido prestado el auto a su cuñado, que era negro como el que se le cruzó a Martín, y del mismo modelo que el que se cruzó a Martín.

Como si eso no bastara, los oficiales se volvieron al hospital de la casa del herido con la ropa que había usado ese mismo día por la mañana. Lo detuvieron.

El único acusado que tiene el ataque a Martín tiene 32 años y quedó preso, imputado de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en una causa que investiga la Fiscalía Descentralizada N°2 de La Matanza, a cargo de Gastón Duplaá.

El detenido tiene antecedentes penales y había salido en libertad hace cinco meses tras una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.