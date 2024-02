El presidente de la Nación dio una entrevista para LN+ y sentenció sobre el festival de música: "Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero en subsidios les da a los artistas más de mil millones de pesos. Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali 'depósito' cobró la del Estado".

"Lali 'depósito' cobró de varios gobiernos. De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?", disparó Javier Milei.

"¿Para financiar esa cultura entonces, se la vas a cargar los chicos pobres? Llaryora en vez de quejarse por los subsidios del transporte no corta la pauta oficial, la usa para que hablen bien de él", apuntó contra el gobernador de Córdoba.

Puede interesarte

Qué pasó con Lali Espósito en el Cosquín Rock

Lali Espósito pasó por el Cosquín Rock y apuntó una vez más contra Javier Milei. A través de una contundente frase, la artista se despachó contra el presidente luego de sus idas y vueltas.

La cantante se presentó en el festival de música y cuando interpretó el tema Quiénes son?, el cual grabó junto a Moria Casán, le cambió la letra a una parte de la canción.

En vez de cantar "que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado", Lali Espósito sentenció picante: "Que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado".

En otro tramo del show, la famosa dio un breve discurso defendiendo la cultura y le dedicó su canción K.O a los "antipatria": "Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy".

Puede interesarte

"Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás", siguió. Y agregó: "Esto depende de nosotros, quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades, y de ustedes también, con mucho amor, de acompañar y defender".

"Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos", cerró Lali Espósito.