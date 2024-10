En los últimos días Lali Espósito fue tendencias en todas las redes sociales luego de sacar un nuevo tema musical llamado "Fanático" que comenzó a ser un éxito en las diferentes plataformas. Lo cierto es que los usuarios comenzaron a captar que era un mensaje encubierto para el presidente, Javier Milei.

En Bendita, ciclo que se emite por Canal 9 de Buenos Aires y es conducido por Beto Casella, la cantante y actriz rompió el silencio. Lali fue al programa acompañada de Pedro Rosemblat con quien está en pareja y viven una relación amorosa que muestran día a día en sus redes.

Beto le preguntó a ella sobre cómo se pensó el tema del momento y del cual están hablando en los diferentes portales. Ella no tuvo ningún problema y respondió todas las consultas: "Esto es un trabajo fino con mi co director y mi primo hermano, Lautaro Espósito, con Mauro de Tommaso mi productor y con Sony Music que es mi casa hace muchos años", comenzó.

Puede interesarte

Luego agregó que "hay otras canciones, hay un disco que se está terminando. Me parecía que era bueno que esta sea la primera canción en salir por el contexto, porque obviamente tenía cosas para decir y no tenía ganas de decirla fuera de la música", comentó la artista.

Además subrayó que "recibí mensajes mala onda, enfrenté fake news y me gustaba mucho jugar con esto. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad, y me parecía interesante jugar con esa confusión que es tan digna de esta época. Hicimos el chiste del cartel no netamente por los libertarios sino por el hate en general", sentenció.