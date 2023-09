Luego de su última relación de pareja con Santiago Mocorrea, Lali no volvió a oficializar el amor y mucho se habla a diario de sus encuentros con diferentes personas a las que se la relaciona sentimentalmente.

Y a pesar de que la cantante insiste, una y otra vez, en que se encuentra soltera en un reciente video compartió sus deseos y el motivo por el cual, hasta ahora, no volvió a formalizar con nadie.

Luego de ver un video donde la cantante Selena contaba los requisitos que esperaba en su próxima relación, Lali tomó la referencia y expuso los suyos para Tik-Tok: “Tomé la decisión en este video de Tik Tok de decir realmente el motivo por el cual yo no estoy de novia”, adelantó con ganas de exponer sus prioridades.

Puede interesarte

“No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial de un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizá un tipo de vínculo con alguien. Algo que intento decir: ‘No es tan importante’, ‘Bueno, tiene otras cosas...pero no, me di cuenta que sí hay una exigencia”, se sinceró.

“Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef”. Y explicó los motivos: “Yo quiero estar de novia con un chef porque quiero comer increíble, quiero otras cosas increíbles, pero sobre todo quiero comer increíble”, subrayó.

Puede interesarte

Al tiempo que aclaró que se lo toma muy enserio: “No quiero alguien que tenga gracia para cocinar, que no es lo mismo: ‘Bueno, me defiendo, abro la heladera tengo dos cosas, entonces veo qué puedo hacerle a mi novia que no sabe cocinar, pobrecita. No, chef, quiero que seas chef, ¿es mucho pedir?", expresó con el humor que la caracteriza.

Además reveló que sigue en las redes sociales a varios chefs que le gustan a ver si tiene suerte: “Yo sigo en las redes a chefs a ver si nos tiramos una onda: de Connecticut, gente de Illinois pero no te llego”, advirtió.

Y cerró: “Hay gente que prioriza que su pareja sea buena, lógico; hay gente que prioriza que esté re bueno, que vaya al gimnasio, sobre gustos no hay nada escrito...”, reconoció y reiteró para dejar asentado el asunto: “Yo quiero que sea chef profesional y acá estoy, comiendo huevo revuelto hecho por mí”, concluyó.