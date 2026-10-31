Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en el barrio porteño de San Telmo. Después de mantener bajo reserva los detalles de la celebración, la cantante y el conductor de streaming dieron el sí rodeados de familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo argentino.

La boda se celebró en Casa Carlos, una antigua casona ubicada sobre la calle Carlos Calvo al 700. El lugar cuenta con un amplio jardín, donde alrededor de las 15 se llevó a cabo la ceremonia civil.

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Aunque la pareja había intentado mantener en secreto tanto la fecha como la ubicación, la información trascendió el viernes por la noche y despertó una gran expectativa.

Desde las primeras horas del sábado comenzaron a instalarse vallados y se desplegó un operativo de seguridad en las inmediaciones de la propiedad.

Los famosos que asistieron al casamiento de Lali y Pedro

Uno de los principales atractivos de la jornada fue la llegada de los invitados, entre quienes se encontraban artistas, actores y referentes del mundo del streaming.

Majo Riera, madre de Lali, fue una de las primeras en ingresar a la casona. Poco después comenzaron a llegar las celebridades convocadas para compartir el festejo.

Entre los presentes estuvieron Peter Lanzani, expareja de la cantante y compañero suyo en Casi Ángeles, y las actrices Mery del Cerro, Candela Vetrano y Justina Bustos.

También asistieron Juliana Gattas, integrante de Miranda!, el cantante Dillom y el conductor Tomás Rebord.

Por su parte, la exlegisladora Ofelia Fernández llegó acompañada por su pareja, Marcos Aramburu.

Los invitados fueron fotografiados mientras ingresaban a la propiedad, luciendo diferentes propuestas de vestuario para la celebración.

Una boda íntima organizada por Claudia Villafañe

La organización del casamiento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien se dedica a la producción de eventos y celebraciones privadas.

A diferencia de otras bodas de celebridades, Lali y Pedro optaron por una ceremonia reservada para su círculo cercano, sin grandes despliegues públicos.

La casona elegida conserva características de las antiguas construcciones de San Telmo, con paredes de ladrillo a la vista, galerías y un jardín rodeado de vegetación.

La propiedad fue acondicionada para recibir a los invitados y realizar tanto la ceremonia como el festejo posterior.

Según trascendió, el reconocido pastelero Damián Betular estuvo a cargo de la torta de casamiento.

Durante la celebración también circularon imágenes tomadas desde edificios cercanos que permitieron observar parte del jardín y el altar preparado para la ceremonia.

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La historia de amor de Lali y Pedro Rosemblat

La relación comenzó a fines de 2023, cuando Lali descubrió al conductor a través de sus publicaciones en las redes sociales.

Durante una entrevista en Cortá por Lozano, la artista recordó que quedó cautivada por su personalidad y su manera de expresarse.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’”, contó en aquella oportunidad.

Lejos de esperar que él tomara la iniciativa, fue Lali quien decidió escribirle a través de las redes.

“Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, relató durante una charla con Moria Casán.

Rosemblat también recordó ese primer acercamiento y reconoció que probablemente no se hubiera animado a escribirle primero.

“Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, expresó.

La pareja confirmó públicamente su romance a comienzos de 2024 y, desde entonces, compartió distintos momentos de su relación.