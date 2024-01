La cantante cordobesa y la actriz paraguaya quedaron nominadas y una de ellas debió irse de la pista de baile más famosa

Este miércoles fue noche de definiciones en el Bailando 2023. Marcelo Tinelli arrancó el programa de América con todas las parejas en la pista más famosa del país. Mientras esperaban sus puntajes secretos, los participantes fueron encontrándose salvados uno a uno de la instancia final de eliminación. Hasta que finalmente, quedaron solo dos equipos que dependieron de la votación del público para quedarse o irse simultáneamente. Fueron las parejas de Lali González y de Coki Ramírez. Las dos pidieron quedarse y continuar en el reality. La actriz paraguaya mostró su desconsuelo por estar nominada a retirarse, mientras que la cordobesa se mostraba expectante ante la decisión de la gente.

“Se viene la definición más difícil”, dijo Marcelo. “Vos podés decidir quién se queda y quién se va. Acá tenés dos opciones: ‘a ver, ¿quién querés que siga?’. Dos parejas queridísimas, dos mujeres muy queridas: por un lado Coki Ramírez y Tato Ortiz, y por el otro lado, Lali González y Maxi Diorio. Señores y señoras, hoy se va una de ellas, otra vez Lali en el teléfono”, anunció ante la mirada de las participantes que en esa instancia se encontraban abrazadas entre ellas junto a sus compañeros de baile.

Luego fueron a una pausa comercial y al regresar, Tinelli exclamó: “Once y media de la noche en toda la República Argentina. Acá está la decisión y la votación de la gente para esta nueva eliminación en este ritmo urbano, lamentablemente Milett quedó afuera por una lesión y se suma una de las parejas que están acá, por un lado Coki Ramírez y por la otra Lali González, arranca mañana el cuarteto donde van a haber dos eliminaciones”, afirmó luego que el escribano le entregara el sobre rojo con letras doradas del programa. “Acá está la definición ante la inmensa cantidad de gente que ha votado, muchísimas gracias”, continuó prolongando el suspenso y los nervios entre las participantes. “La pareja que sigue en el certamen sigue con el 57.6, la pareja que deja el certamen lo deja con el 42.4, señoras y señores por decisión de la gente siguen y se meten entre los 14 mejores del certamen y van a bailar cuarteto el próximo ritmo, siguen y son los elegidos de esta noche de la gente, la pareja de... ¡Coki Ramírez y Tato Ortiz... adentro!”.

En ese momento, la cordobesa se arrodilló en el piso y demostrando una gran emoción se abrazó con su compañero. “Le damos un aplauso a la diosa de Lali González y a Maxi Diorio”, pidió Marcelo mientras las parejas se contenían entre ellas. Finalmente, Lali le dio un emotivo abrazo al conductor y pronunció unas palabras entre lágrimas. “Gracias a ustedes de verdad, para mí fue un sueño poder cumplir este paso por la pista. Vos sabés Tinelli que yo crecí contigo. Crecimos todos. Y me voy con muchos amigos y me voy aprendiendo y me voy con ganas de seguir bailando. Así que la vida es un baile y de eso se trata. Nos vemos el año que viene”, cerró la actriz emocionada y abrazada a su bailarín mientras lanzaba besos a la cámara.

Por su parte, otra de las participantes en abandonar el certamen pero en este caso por una situación fortuita fue Milett Figueroa. La novia de Marcelo expresó con mucho dolor la situación que estaba viviendo durante el martes pasado. “Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia, jamás imaginé que una lesión en la cervical me podría dejar fuera, pero así es esto, las ganas y la pasión no se van. GRACIAS Gabriel Renteria eres un gran compañero y un bailarín de primera, una estrella y seguirás brillando en cualquier escenario, Magu del Río y Facundo Arrigoni gracias por todo son increíbles. Gracias infinitas Marcelo Tinelli (y toda la producción) por esta increíble oportunidad por el cuidado y el amor gracias a toda la producción”, expresó profundamente conmovida.