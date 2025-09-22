La expectativa de una colaboración entre Lali Espósito y Tini Stoessel ha sido motivo de especulación y deseo entre sus seguidores durante años, pero la realidad detrás de la famosa fotografía que alimentó los rumores dista mucho de lo que muchos imaginaron. En una entrevista con Billboard, la intérprete de “No vayas a atender cuando el demonio llama” abordó el tema y ofreció detalles inéditos sobre aquel encuentro que generó tantas conjeturas en redes sociales.

Al ser confrontada con un tuit viral que mostraba una imagen de ambas artistas en un estudio, Lali Espósito aclaró que la situación no tuvo nada que ver con la producción musical. Según relató a Billboard, “Voy a confesarles qué pasó ese día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón”.

De este modo, la artista desmintió que aquel encuentro haya sido el germen de una colaboración musical, como muchos de sus seguidores esperaban.

La posibilidad de un tema conjunto entre las dos figuras del pop argentino sigue siendo una incógnita. Consultada por la periodista de Billboard sobre si finalmente se concretará la colaboración tan ansiada por los fans, Lali Espósito no cerró la puerta, aunque tampoco confirmó planes inmediatos: “No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema pero no era la canción adecuada”.

La cantante también compartió detalles sobre los intentos previos de trabajar juntas y la dinámica sincera que mantienen en su relación profesional. “Yo en su momento le había mandado, creo que era N5 y ella tampoco, en ese momento, lo sintió y somos muy sinceras con ‘Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame’. Y, así, sucesivamente. Y el tiempo va pasando... pero no es fácil coincidir. La gente capaz cree que es como una cosa muy simple. Yo soy recontra hincha pelotas aparte, como si no me veo en la canción... y supongo que ella también”, explicó Lali Espósito a Billboard.

De este modo, la artista dejó en claro que, aunque existe una comunicación fluida y el deseo de ambas de encontrar el tema adecuado, la colaboración entre Lali Espósito y Tini Stoessel aún no se ha materializado, en parte por la exigencia artística y la búsqueda de una canción que represente a ambas.

Puede interesarte

Como para que sus fans sigan soñando con que la colaboración entre ambas está cada vez más cerca, otro dato de la buena onda que las une fue la presencia de Tini, acompañada por su pareja, Rodrigo De Paul, hace unos días en Vélez, cuando Lali hizo estallar el estadio de Liniers.

Durante el espectáculo, las cámaras de los fanáticos no tardaron en captar el momento: Tini y De Paul aparecieron entre el público cantando las canciones de Lali, disfrutando cada tema y sonriendo ante la energía que se vivía en el lugar. Los seguidores en redes sociales se hicieron eco rápidamente, viralizando videos y mensajes.

“No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”; “Y con De Paul, madres las amo”; “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”; “Aguante Tini”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en las redes.