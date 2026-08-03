El Movistar Arena de Buenos Aires fue el escenario donde Lali Espósito contó en vivo una historia de fuego literal, un ex que no pagó los daños y una noche de hotel que terminó en desastre, todo frente a miles de personas y con Rosalía como confidente. La cantante argentina fue la segunda invitada al Confesionario del Lux Tour de la española —el segmento más esperado de cada noche, donde la artista convoca a figuras locales a revelar secretos antes de interpretar “La Perla”— y no defraudó: llegó con una anécdota que mezcló humor, romance y una cuenta en euros que nunca nadie le devolvió. Al final, terminó aludiendo a la polémica con la española en la previa a su llegada.

El segmento arrancó con la española marcando el tono: “Sácate del pecho lo que quita, te pesca. Lo que tengas guardado que digas: ‘Uf, es que esto no lo he contado y tenía que decirlo’”. Lali no tardó en responder: “De verdad que yo me he equivocado”, dijo, y aclaró que a diferencia de la mayoría de los invitados al confesionario, que suelen aprovechar el espacio para hablar mal de otros, iba a hacer su autocrítica. “Voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar, me voy a tirar tierra a mí misma”, anunció ante el público, que respondió con gritos.

La historia involucra a un español —Lali aclaró de entrada que salió con “mucho español y mucha española”, para frenar las especulaciones antes de que empezaran— con quien tuvo un romance y al que invitó a pasar una noche en un hotel. “Yo soy una persona muy generosa como buena argentina, que no tengo un mango, pero te invito”, explicó entre risas. La cantante pagó todo, pese a que, según describió, su acompañante “tenía un muy buen pasar”. Ella, en cambio, cobraba en pesos.

La noche de hotel tomó un giro inesperado cuando esa persona encendió un cigarrillo de marihuana dentro de la habitación —algo que, aclaró Lali, “está mal adentro de una habitación de hotel”— y a la persona “le chupó un huevo”. Ella se fue a bañar. Al salir, con lo que definió como su look de aquella noche —“desnuda y remerón, ese era mi look”—, se encontró con algo que no esperaba: “Empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego. Un fuego, Rosalía. Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendida fuego”. El público estalló. Rosalía gritó.

La reacción de Lali fue salir corriendo a pedir ayuda, tal como estaba, en remerón y sin más ropa. “Me llegó una cuenta que decía: alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche... La habitación, en euros”, relató la cantante. Y el remate fue el que más indignó al estadio: esa persona nunca le devolvió un peso. “Ni un céntimo. Ni uno”, confirmó Rosalía. “Esa persona ni un peso me ha devuelto”, insistió la intérprete de “FANÁTICO”.

La cantante fue clara sobre la moraleja personal: “Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, ¿eh? También hay que decir. Una empuja a veces”. Rosalía no estuvo de acuerdo: “Tú fuiste muy elegante. Muy elegante, pero vaya”. Lali cerró el círculo con una frase que el estadio festejó: “Con cuenta en euros, no es. Ahí no es”.

Pero la noche guardaba todavía una revelación más. Antes de despedirse, Lali sorprendió al estadio con un anuncio personal sobre su vínculo con Pedro Rosemblat: “Me caso, Rosalía. Me caso”. La española no lo podía creer: “¿Te vas a casar, Lali?”. La cantante argentina lo confirmó con una sola palabra: “Extrañísimamente, yo”. El Movistar Arena estalló en ovaciones. Rosalía celebró el momento con un “¡Ole, Lali, que se casa!” y le dedicó unas palabras que el público recibió con euforia: “Para las que encuentran a la persona que es, celebra ese amor, celebra ese amor. Muy bien, y espero que nunca te vuelvas a encontrar con un perla incendiario de estos. Nunca más”.

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El cierre del segmento tuvo una carga emotiva que excedió la anécdota del ex. Lali le habló directamente a Rosalía y le transmitió algo que la española ya conocía de sus dos noches en Buenos Aires: “Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo”. Rosalía le devolvió el gesto: “Te amo, Lali. Te amo igual de vuelta”. El intercambio resumió el vínculo particular que la cantante española construyó con la Argentina tras repostear un video contra la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026.

Si bien Lali evitó dar el nombre de su ex pareja española, en las redes sociales los seguidores no tardaron en apuntar hacia Rels B, el cantante español con quien la argentina mantuvo un romance en 2022 que incluyó una colaboración musical —el videoclip “Cómo dormiste?”— y vacaciones juntos, antes de que la propia Lali confirmara públicamente la relación. Ninguna de las partes se refirió a la especulación.