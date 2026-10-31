Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casarán este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo. Después de meses de rumores y preparativos mantenidos bajo reserva, la cantante y el periodista darán el sí rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

La celebración se realizará en una antigua casona que combina la arquitectura tradicional de Buenos Aires con amplios espacios verdes. La organización del evento está a cargo de Claudia Villafañe, quien se especializa en la producción de celebraciones y eventos privados.

Aunque la pareja intentó mantener en secreto los detalles del casamiento, durante las últimas horas comenzaron a conocerse imágenes del lugar y algunos preparativos.

Cómo es la casona donde se casarán Lali y Pedro

El lugar elegido es Casa Carlos, una propiedad histórica ubicada en pleno corazón de San Telmo, que conserva elementos característicos de las antiguas construcciones porteñas.

La casona cuenta con sectores de ladrillo a la vista, galerías y un jardín rodeado de abundante vegetación, lo que permite desarrollar celebraciones privadas en un entorno alejado del movimiento de la ciudad.

Según reveló el periodista Fede Flowers en LAM, durante el viernes ya se habían realizado preparativos para recibir a los invitados.

"Hubo mucho misterio de dónde se iban a casar y cuándo. Llegamos al lugar. Mañana se casa Lali", contó el cronista desde la puerta de la propiedad.

Además, aseguró haber visto a Pedro Rosemblat dentro del establecimiento y señaló que parte de la cuadra había sido delimitada para organizar el ingreso y estacionamiento de los asistentes.

El particular motivo por el que eligieron Halloween

La fecha del casamiento no sería casual. Según revelaron en LAM, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron durante una fiesta de Halloween en 2023.

Por ese motivo, habrían decidido celebrar su boda el 31 de octubre, exactamente tres años después de aquel encuentro.

La relación comenzó a tomar forma a fines de 2023, cuando la cantante se interesó por las publicaciones del periodista en redes sociales y decidió contactarlo.

Después de coincidir en una reunión con amigos en común, comenzaron a frecuentarse y, en febrero de 2024, confirmaron públicamente su romance.

Un mes después, realizaron su primera aparición oficial como pareja durante el estreno de la obra Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

En enero de 2026 anunciaron su compromiso, noticia que sorprendió a sus seguidores y generó numerosas repercusiones en las redes sociales.

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El vestido de Lali y los detalles de la celebración

Aunque todavía no trascendieron imágenes del vestido que utilizará la artista, Lali adelantó que no llevará un diseño tradicional con una extensa cola.

Durante una entrevista en los Premios Billboard de la Música Latina, explicó que buscaba una celebración sencilla, lejos de las grandes producciones que suelen caracterizar a las bodas de celebridades.

"Es todo muy tranqui, muy para nuestra familia, nuestros amigos, y para nosotros, para celebrar este amor", manifestó.

La cantante también contó que algunos familiares viajarían desde diferentes puntos del país para acompañarla durante la ceremonia.

Por el momento, se desconoce la cantidad de invitados y quiénes serán las figuras del espectáculo que participarán del festejo.

De “ni en pedo me caso” a dar el sí

La boda marca un cambio importante en la historia personal de Lali, quien en distintas oportunidades había expresado públicamente sus dudas sobre el matrimonio.

La frase "ni en pedo me caso", que había utilizado para referirse a la posibilidad de llegar al altar, volvió a circular en las redes sociales después de que se conocieran los preparativos.

Sin embargo, su relación con Rosemblat fue consolidándose con el paso del tiempo. En 2025, la cantante confirmó que ya convivían y compartió algunos detalles de la rutina que habían construido juntos.

La pareja tampoco tiene previsto realizar una luna de miel inmediatamente después del casamiento, debido a sus compromisos laborales.