La fotografía viral de Lionel Messi sosteniendo a Lamine Yamal en brazos tiene múltiples capas y cada una revela una historia distinta. "Algún día me gustaría jugar con Lamine Yamal", expresó Thiago Messi, el hijo mayor del campeón mundial de Qatar 2022 y reconocido como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Thiago, de solo 12 años, hizo esta confesión en una entrevista mientras participaba en el torneo LaLiga FC Futures con el Inter Miami, demostrando no solo el ADN futbolístico de su padre, sino también un propio gusto experto por el deporte.

Por aquellos días, Thiago no sabía que Yamal, quien ya había logrado debutar como el jugador más joven del Barcelona y también convertirse en el más precoz en anotar un gol en LaLiga, sería una de las figuras destacadas de la Eurocopa 2024, con España ya clasificada entre los finalistas.

Además, se desconocía que este joven, nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, España, y con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, había sido bendecido por Lionel Messi en 2008. La icónica foto fue tomada para un calendario del diario Sport, en colaboración con la Fundación del Barça y UNICEF, mostrando a Messi con Yamal en brazos.

Desde que Messi tenía 17 años, después de un partido el 29 de junio de 2004 organizado rápidamente para proteger su talento, se hablaba con determinación de él como el sucesor de Maradona. Algo similar ocurre ahora con Yamal, a quien muchos ven como el sucesor de Messi.

Yamal, en sus primeras entrevistas, comentó que "driblar es un acto natural" para él, "me sale solo, sin pensar". Cuando le preguntaban a quién miraba para mejorar su técnica, respondía: "A Neymar y a Messi, son los dos que más me gustan". Respecto a las comparaciones con Messi, decía: "Es una comparación que dejo a los periodistas, pero no habrá otro futbolista como Leo Messi".

La foto de Messi con Yamal ha sido viral desde la semana pasada, pero adquirió un nuevo significado cuando el joven futbolista de 16 años la publicó el martes, horas después de anotar el gol que inició la remontada de España contra Francia en las semifinales de la Eurocopa. "Renacido", escribió junto a la imagen, acompañada por el emoticono de la cabra (GOAT) y una estrella navideña. ¿Se considera el mesías del Messi? ¿Se proclama el heredero del rosarino?

En esta historia también está el relato detrás de la foto. Joan Monfort, el fotógrafo que capturó ese momento hace 17 años, recibió un mensaje a la medianoche que lo sorprendió. "¡Qué ostia!", fue su reacción.

"Fue difícil tomar la foto. Messi es un tipo introvertido y tímido. Tenía apenas 18 o 20 años, salió del vestuario y de repente se encontró en otro vestuario, con una bañera de plástico y un bebé adentro. Era complicado, no sabía ni por dónde cogerlo al principio", contó.

"Supongo que Lamine debe disfrutar la foto mucho más que Messi. Ahora ambos están inmersos en competiciones importantes y pensando en otras metas, luego creo que les hará mucha ilusión", dijo sobre los dos talentos que parecen conectados por un lazo invisible: el que une al mejor jugador de la historia con su aparente sucesor.

"Los astros se alinean cuando Lamine se encuentra con Messi. Pero no con el Messi de entonces, sino con el actual, 17 años después: el Messi de aquel entonces junto a la promesa que es Lamine Yamal. Esto es un conjuro de los astros donde la casualidad y la suerte juegan un papel fundamental", agregó el fotógrafo.

Lo sorprendente es cómo se enteró Monfort de que su imagen se había viralizado. "Un compañero del diario Sport me envió un mensaje a la noche preguntándome: '¿Esta foto es tuya?'. 'Sí, esa foto es mía, ¿quién es el chico?'. Y escucho del otro lado: 'Es Lamine Yamal'. Entonces, solté un '¡ostia!'. Y todo empezó a cobrar una dimensión desconocida".