Lando Norris pidió disculpas a Franco Colapinto tras sus críticas por el choque en Azerbaiyán
El piloto británico de McLaren se retractó de sus declaraciones contra el argentino luego del accidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán y confirmó que mantuvieron una charla privada para aclarar lo sucedido.
El piloto de McLaren, Lando Norris, dio marcha atrás tras las duras críticas que había realizado contra Franco Colapinto después del accidente que involucró a ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico utilizó sus redes sociales para reconocer que sus comentarios estuvieron fuera de lugar y reveló que se puso en contacto con el argentino para pedirle disculpas personalmente.
La polémica se originó cuando el corredor de Alpine impactó contra el auto de Pierre Gasly y el de Lando Norris, tras bloquear los neumáticos en la primera curva. En aquel momento, el británico cuestionó la maniobra y llegó a solicitar una sanción severa para el argentino. Sin embargo, tras analizar lo ocurrido, decidió revisar su postura. “Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho. Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”.
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Lando Norris explicó que ambos mantuvieron una conversación madura que les permitió dejar atrás el enfrentamiento y preservar su buena relación fuera de la pista. Además, admitió que él también ha cometido errores de conducción a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.
Este episodio se produjo en un contexto de tensión en las redes sociales, lo que motivó a la escudería Alpine a emitir un comunicado oficial. El equipo francés condenó los mensajes de odio dirigidos hacia los pilotos y otros integrantes de la categoría, enfatizando que los errores forman parte de la competencia y que ninguna situación deportiva justifica el acoso personal.