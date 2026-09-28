El piloto de McLaren, Lando Norris, dio marcha atrás tras las duras críticas que había realizado contra Franco Colapinto después del accidente que involucró a ambos en el Gran Premio de Azerbaiyán. El británico utilizó sus redes sociales para reconocer que sus comentarios estuvieron fuera de lugar y reveló que se puso en contacto con el argentino para pedirle disculpas personalmente.

La polémica se originó cuando el corredor de Alpine impactó contra el auto de Pierre Gasly y el de Lando Norris, tras bloquear los neumáticos en la primera curva. En aquel momento, el británico cuestionó la maniobra y llegó a solicitar una sanción severa para el argentino. Sin embargo, tras analizar lo ocurrido, decidió revisar su postura. “Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho. Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué”.

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Lando Norris explicó que ambos mantuvieron una conversación madura que les permitió dejar atrás el enfrentamiento y preservar su buena relación fuera de la pista. Además, admitió que él también ha cometido errores de conducción a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo.

Este episodio se produjo en un contexto de tensión en las redes sociales, lo que motivó a la escudería Alpine a emitir un comunicado oficial. El equipo francés condenó los mensajes de odio dirigidos hacia los pilotos y otros integrantes de la categoría, enfatizando que los errores forman parte de la competencia y que ninguna situación deportiva justifica el acoso personal.