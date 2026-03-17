Una mujer de 64 años, madre de un agente de la Policía local de Lanús, fue asesinada en su casa de un tiro en la espalda al quedar en medio de un confuso enfrentamiento. La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME, pero murió cuando llegó al hospital.

Fuentes policiales indicaron que el episodio, cuyas causas todavía son materia de investigación, ocurrió el lunes en un domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Villa Diamante, partido de Lanús, en la esquina de las calles Ucrania y San Vladimiro, frente a la Plaza San José Obrero.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, en base a la declaración del hijo de la víctima, sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús, varios sujetos no identificados efectuaron disparos hacia su casa. Uno de esos tiros impactó en la espalda de la jubilada.

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La víctima fue trasladada de inmediato por una ambulancia al Hospital Evita de Lanús, donde finalmente falleció.

Según dijo el oficial, todo comenzó cuando su cuñado mantuvo un enfrentamiento armado con dos individuos en la plaza que está frente a su casa. Ante esta situación, el sargento decidió intervenir y también realizó disparos con su arma reglamentaria.

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Las fuentes consultadas por este medio señalaron que una vecina declaró ante los agentes del Comando de Patrullas Lanús que llegaron al lugar tras el llamado al 991, haber escuchado una discusión entre la familia del sargento y las personas que se encontraban en la plaza. Según su testimonio, uno de los agresores habría anticipado el ataque con una advertencia: “ahora voy a volver si voy a c… a tiros”, les habría dicho.

En la escena se incautaron dos motocicletas que los agresores abandonaron y peritos recogieron vainas servidas. Las autoridades incautaron las armas tanto del sargento A. como de su cuñado para su análisis. La Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús interviene en la causa, que permanece en etapa de investigación para determinar cuál fue el origen del conflicto.