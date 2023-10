La víctima dejó al nene en el asiento y cuando salía los delincuentes lo interceptaron para robarle. Trató de resistirse para cubrir a su hijo y le dispararon dos veces.

Un hombre de 48 años fue asesinado de dos disparos el lunes por la tarde en la localidad bonaerense de Valentín Alsina, partido de Lanús, luego de resistirse al robo de su auto en el que su hijo de cuatro años estaba adentro.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la tarde cuando Jorge regresaba de trabajar junto a su hijo. El nene iba sentado en la silla, en la parte trasera del auto, y el conducía. A pocas cuadras de llegar a su casa, decidió frenar en la puerta de una pollería para comprar la cena. Dejó a su hijo en el auto y bajó la ventanilla para observarlo mientras compraba.

Puede interesarte

Ni bien terminó de comprar la comida, entre dos y tres delincuentes -la policía todavía no pudo confirmar la cantidad exacta- lo interceptaron y le apuntaron en la cabeza para robarle el auto con su hijo adentro. Jorge se resistió y le dispararon por lo menos dos veces. Una de las balas le impactó en el cuello y la otra en el tórax.

Los delincuentes escaparon sin completar el robo y los vecinos que estaban por la zona comenzaron a llamar tanto a la policía como a la ambulancia, que tardó alrededor de 40 minutos en llegar, según cuentan algunos testigos. Cuando la víctima llegó al hospital, ya había fallecido.

“Yo estaba merendando en la casa de mi abuelo, escuchamos los disparos y automáticamente salí. No me imaginé que iba a encontrar un cuerpo en la puerta de la casa, nunca se me pasó por la cabeza. Uno escucha robos, pero de ahí a una muerte tan veloz es increíble. El tipo entró a comprar pollo y cuando salió no tenía más la vida, fueron diez o quince minutos”, contó Lucas, un vecino.

En esa línea, relató con la escena que se encontró ni bien salió de la casa: “Había gritos por todos lados, el muchacho estaba tirado en el piso, el nene lloraba desconsoladamente y todos los vecinos trataban de asistirlo. Unos llamaban a la ambulancia, otros trataban de socorrer al nene para bajarle la adrenalina y la locura en la que estaba porque era un estado de shock impresionante”.

Puede interesarte

El hombre detalló que el nene de cuatro años quedó completamente en shock: “Eso fue lo más trágico, verlo llorar desconsoladamente. Imaginate una criatura de 4 años, haber escuchado un disparo a cinco metros y ver a tu viejo que cae rendido en el piso”.

“Hay que ponerse en su lugar. Por ahí no le quiso dar el auto, obviamente uno no sabe cómo reaccionar, pero estaba adentro su hijo. A veces no dan tiempo de bajar a tu hijo, le pedís que esperen y se llevan a tu hijo a dar vueltas. Él intentó cubrir la vida de su hijo y perdió la suya”, remarcó Lucas.

El vecino confirmó que la víctima estuvo 40 minutos esperando una ambulancia y aclaró que muy cerca de la escena del crimen hay un hospital. También lamentó la creciente inseguridad en la zona: “Este barrio no era así. Sabemos que no estamos seguros y cada vez toca más cerca. Siempre se piensa que a uno no le va a pasar, pero cada vez está más cerca”.