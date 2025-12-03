La tranquilidad del barrio de Villa Obrera en Lanús Este se vio interrumpida por un episodio de extrema violencia que tiene como víctima a un jubilado de 96 años, identificado como Rubén.

El hombre fue golpeado en la cabeza por al menos dos delincuentes que irrumpieron en su domicilio para robarle.

El brutal asalto ocurrió en la tarde de anteayer en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Suipacha y Tucumán, a escasos metros de la Plaza Villa Obrera.

Puede interesarte

Según informaron, la investigación se centra en las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, incluyendo la de la propiedad de Rubén.

🔴 No tuvieron piedad: dos delincuentes entraron a una casa y golpearon a un jubilado de 96 años.



La víctima sufrió lesiones en la cabeza. Se desconoce el monto de lo robado. Ocurrió en Lanús. pic.twitter.com/jGxCZwnBdd — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 3, 2025

El video, que ya está en manos de la policía, muestra el momento exacto en que dos sujetos se acercaron a la casa. Los delincuentes observaron que una persiana de una ventana lateral de la vivienda se encontraba ligeramente levantada y en un descuido aprovecharon para forzar el ingreso.

Las imágenes confirmaron que los dos hombres ingresaron por ese punto para sorprender a la víctima. Una vez dentro, los asaltantes atacaron a Rubén. El hombre de 96 años sufrió graves heridas en la cabeza producto de los golpes.

Puede interesarte

La noticia conmocionó a los vecinos, quienes están exigiendo mayor presencia policial en el barrio. Por el momento, no trascendió el monto de lo robado.

Un vecino indicó a Mediodía Noticias que Rubén sufrió el robo de su auto hace algunos años y que llevaba varios días sin salir de su casa. Tras el asalto y la golpiza, fue atendido en un hospital y permanece fuera de peligro.