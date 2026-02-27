Lanús escribió otra página gloriosa en su historia: le ganó 3-2 en el alargue al poderoso Flamengo en el mítico estadio Maracaná y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana. Logró un resultado global de 4-2 por su triunfo 1-0 en el partido de ida en La Fortaleza y sumó así su cuarto título internacional.

En Río de Janeiro, el tiempo regular había terminado con un triunfo 2-1 del conjunto local, lo que le permitió llevar las acciones al alargue. Rodrigo Castillo había abierto el marcador para el equipo argentino a los 29 minutos del primer tiempo, pero Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, ambos de penal, revirtieron el marcador.

Ya en los últimos minutos del tiempo suplementario, y bajo una lluvia que no paró en todo el partido, los goles agónicos de José María Canale y Dylan Aquino decretaron la victoria del equipo argentino y desataron el delirio de sus hinchas.

“Hay que hacer valiente para hacer historia y nosotros la hicimos”, dijo Carlos Izquierdoz, emocionado dentro del campo de juego al terminar el partido.

El Granate llegaba con confianza e ilusión: así se hizo fuerte en un escenario siempre complicado y sumó su primera Recopa, el cuarto título internacional de su historia después de ganar una vez la Copa Conmebol y dos veces la Copa Sudamericana.

Flamengo, con un plantel repleto de estrellas y la reciente llegada de una figura internacional como Lucas Paquetá, acentuó su mal momento tras haber perdido la Supercopa de Brasil ante Corinthians. Además, los cariocas vienen de varios tropiezos en duelos mano a mano: siguen sin revertir derrotas en partidos de ida desde 2022.