Un joven pretendía viajar sin pagar el boleto en un colectivo de la línea 281 pero el chofer lo increpó y terminaron a las trompadas en Lanús. Todo quedó registrado en un video grabado por el celular de otro pasajero y se viralizó en las redes sociales.

Todo comenzó cuando el chico quiso parar de largo la máquina con la que se cobra la tarjeta SUBE. Mostró un certificado de discapacidad, que el conductor consideró que era "trucho" y enseguida lo cruzó.

"¿Quién te pensás que sos?, ¡Salame!", fue la primera frase que dijo el hombre al volante. Lo que siguió fueron varios insultos por parte de ambos. "Yo no estoy al pedo acá, estoy laburando, bol...", le dijo el chofer, y el joven le contestó: "A mí no me faltás el respeto, bobo".

Puede interesarte

"¡Qué te venís a hacer el vivo!", siguió el chofer, quien al cabo de unos segundos perdió la paciencia, se levantó de su asiento y comenzó a empujar al pasajero. Comenzó una peles con trompadas y patadas, mientras el resto de los pasajeros buscaban calmar los ánimos.