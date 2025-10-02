Un video muestra el momento en el que un hombre muere de un infarto tras una discusión con un cuidacoches.

El trágico episodio ocurrió el sábado al mediodía en la Galería Central, ubicada sobre la avenida 9 de Julio al 1200, a una cuadra de la estación de tren de Lanús. La víctima fue identificada como Francisco Carlos Baran, de 47 años.

En las imagenes se observa cómo Baran, parado junto a su auto, discute unos segundos con el trapito. Enseguida empieza a sentirse mal, se apoya en cuclillas sobre una de las ruedas traseras y se desploma, mientras el cuidacoches se aleja de la escena.

Dos hombres que miraban la secuencia desde la vereda intentan socorrer a la víctima, según se ve en el video. Otro comerciante de la zona le hizo maniobras de RCP a Baran durante 40 minutos, hasta que llegó una ambulancia y lo llevó al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, donde los médicos confirmaron la muerte como producto de un infarto.

La pelea previa

Según relataron testigos, la discusión entre Baran y el cuidacoches comenzó a la mañana de ese sábado. La víctima se negó a que el trapito le lavara la camioneta. Cerca del mediodía, el agresor decidió “vengarse” y le tiró un vaso de agua en la cara mientras lo insultaba.

“En un momento él salió y nosotros nos quedamos en la galería, sin pensar que Francisco se había ido a encararlo”, relató Daniel Brianthe, amigo de la víctima y encargado de un estudio de tatuajes en el mismo paseo comercial.

“Era sabido que iba a pasar algo, porque todo el mundo tiene problemas con ese chabón. Y sigue ahí como si nada”, lamentó el amigo.

Antes de este hecho, Brianthe ya había denunciado al cuidacoches en la comisaría, tras recibir una amenaza de que le prendería fuego el auto. Según su testimonio, la policía nunca se acercó al local para investigar, y tampoco lo hizo luego del incidente con Baran.

El tatuador dio detalles del comportamiento del agresor, a quien en el barrio conocen como “Cachito”. “Pasa por la galería donde trabajamos gritando, amenazando... Y si te tiene que romper la vidriera, te la rompe. No tiene ningún problema. ¿Qué tenés que hacer? ¿Abandonar el trabajo? Nadie hace nada”, se quejó.

El episodio ocurrió a metros de la Galería Central, en Lanús Este, donde la víctima tenía una óptica. (Foto: Google Street View)

“Nosotros hay días que podemos colaborar y hay días que no podemos, porque es como todo en la Argentina. Hay días que se trabaja y días que no se trabaja. Y el día que uno le dice que no o que ‘más tarde’, nos hace la vida imposible”, lamentó.

Baran era reconocido por haber fundado la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (Aprodiab), una organización dedicada a promover los derechos de las personas con esta condición.