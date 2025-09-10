Este miércoles por la madrugada, en bulevar Seguí y Garzón, dos personas arrojaron bombas molotov en un complejo de canchas de futbol 5 en la zona suroeste de la ciudad.

Los agentes del comando radioeléctrico tomaron conocimiento del caso a raíz de la denuncia de una de las personas damnificadas, que trabaja en el lugar.

Uno de los impactos dio sobre la pared del establecimiento y otro directamente sobre el pasto de una de las canchas, que se incendió en el momento.

Así quedó una de las paredes del lugar (Rosario3).

El césped sintético tomó fuego de inmediato y una de las empleadas tuvo que intervenir para evitar que se propagara por el sitio.

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El personal de seguridad que tiene el lugar no logró observar de dónde vino el ataque, pero algunos testigos indicaron que pasaron dos hombres con vestimenta oscura y lanzaron los objetos contra el predio.