Ian Lucas hizo una referencia implícita -pero que todos entendieron- frente a Wanda Nara en relación al breve vínculo amoroso que mantuvo con Evangelina Anderson, su compañera de MasterChef Celebrity (Telefe), que escuchaba todo a pocos metros de distancia mientras preparaba su plato.

Ian Lucas y Wanda Nara protagonizaron en el exitoso reality de cocina un particular momento en el que el influencer y la conductora reconocieron estar pasando situaciones similares en sus vidas amorosas.

Duró menos que un amor de verano. Pasaron sólo algunas semanas de los videos en los que se los veía juntos bailando o de las primeras salidas en grupo de los concursantes donde se los pudo ver en situaciones muy cercanas. Lo cierto, es que todo parece haber quedado atrás, sobre todo para Evangelina.

Tras el inicio de Masterchef Celebrity, ambos fueron señalados como un posible romance, aunque ninguno de ellos lo confirmó abiertamente. A fines de noviembre, fueron vistos a los besos en un boliche, aunque la modelo negó el vínculo amoroso.

Evangelina había desmentido su romance con Ian Lucas en una nota con Sálvese quien pueda (América). "Cuando inventan prefiero quedarme callada. Con Ian somos funcionales al show. No tengo ganas de enamorarme", expresó de manera tajante.

Horas después de sus declaraciones, el influencer no se quedó callado y lanzó una fuerte indirecta en su cuenta de Instagram contra ella: "Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento. Que mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo".

En pocos días surgieron rumores de romance que vinculaban a la expareja de Martin Demichelis con Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, cantante del grupo 18 Kilates y ex novio de Lucila "la Tora" Villar.

Por supuesto, Wanda Nara no iba a dejar pasar la oportunidad de tocar el tema en el programa que conduce. La conductora del ciclo culinario se acercó a la isla del influencer con la clara intención de hacer una referencia aunque sea por arriba del frustrado romance.

"Hacía rato que no venía la jefa conmigo, la extrañaba, pero... viene en búsqueda de algo", introdujo Ian sin equivocarse en un insert de la entrevista individual.

"Te veo así como medio bajón", rompió el hielo Wanda. "No, bajón no, estoy concentrado", aclaró el participante mientras aparecía la imagen de Evangelina, a unos pocos metros, luchando con su plato y haciendo de cuenta que estaba en otra.

"¿Vos cómo estás del corazón?", se animó a repreguntar el influencer. Casi sin pensarlo, Wanda respondió: "Creo que estoy como vos".

Ambos rieron algo nerviosos, pero la conductora no se rindió e insistió: "¿Cómo estás vos?". "Bien", fue la escueta respuesta que recibió. "Me sacó la ficha", tuvo que reconocer luego Ian en la charla individual.

"Te voy a abrazar, porque si los dos pasamos por lo mismo capaz queremos llorar, desahógate", lanzó Wanda antes de fundirse en un abrazo con el influencer.

"Ahora que estamos los dos en la misma podemos salir de fiesta juntos, que quilombo", se animó proponer Ian Lucas a modo de cierre del particular momento vivido en MasterChef Celebrity.