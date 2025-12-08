El actor Nicolás Cabré y su esposa, Rocío Pardo, celebraron su esperado casamiento con amigos, familia y seres queridos, en una románica boda con temática de bosque encantado.

La fiesta fue el pasado sábado en la Estancia Bosque Alegre, ubicado en las afueras de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

En las últimas horas, la pareja dio a conocer las imágenes de la boda de ensueño, con ambos protagonistas sonrientes, bailando con familiares y luciendo ella un vestido blanco y él una camisa del mismo tono y un traje beige.

En tanto, Rufina, la única hija de Cabré, ocupó el importante rol de entregar a su padre en el altar, previo a que ingrese la novia a la ceremonia.

Pardo y Cabré eligieron una ceremonia religiosa íntima para unir sus vidas frente a los cientos de invitados.



Finalmente, dieron el sí y compartieron un romántico beso frente a los presentes.