El verano pasado se desató un verdadero escándalo en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece) luego de que Flor Moyano demandara a Juan Martino, compañero del reality show, por abuso sexual con acceso carnal. En aquel momento, la producción del programa que conducían Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis, decidió quitar de la competencia al hermano de la periodista Majo Martino, mientras en paralelo comenzaba la puja judicial.

Un año después, Martino habló por primera vez en televisión para dar su versión y decidió romper el silencio en el piso de Intrusos (América). “Me cambió la vida por completo. No sé si me la cambió o me la arruinó, todavía no sé bien dónde estoy ni cómo voy a terminar. Tengo esa sensación. Es horrible, pero no sé cómo ni cuando voy a superar esto”, comenzó diciendo.

“Hubo dos momentos que fueron tremendos. El primero, cuando me entero de la denuncia en la tele. Y me bajó la presión, me acuerdo de que estaba parado mirando el programa donde ella estuvo y me caigo para atrás. No estaba hecha la denuncia formal, se hizo después. Pero ahí dijeron toda una serie de cosas que yo no las podía creer. Ahí dije: ‘Esto es una locura, no sé qué pasa, no entiendo nada’. Me caigo en el sillón, empiezo a transpirar y a los 15, 20 minutos vinieron mis amigos y se quedaron conmigo, porque estaba desolado, no entendía nada. De golpe, sentí que estaba en una película de terror. Yo no tenía abogado, para nada. Ni se me ocurrió tener un abogado”, relató Martino acerca de su reacción cuando trascendió públicamente el tema.

Acerca de cómo se enteró que se quedaba afuera del reality show, Juan recordó: “A mí me llaman y me dicen: ‘Juan, lamentablemente vamos a tener que separarlos a vos y a Flor’. Yo dije, desde mi ingenuidad, que por qué nos tenemos que cambiar de equipo. Y me dijeron: ‘No, no, te tenemos que separar del juego porque ella se siente mal, está incómoda con algunas cosas que vos le dijiste. Y la psicóloga y la producción decidieron que lo mejor es separarlos’. Y yo me preguntaba por qué. El programa había empezado hacía un mes. Y nosotros nos vinculamos desde el tercer día, teníamos una relación que estaba buena, era linda. Eso también me dolió un montón porque yo estaba involucrado con ella de verdad. Y yo sentía que ella estaba involucrada conmigo”.

Por otra parte, aclaró: “A mí de la producción nunca me dijeron que hubo una situación. De hecho, no hubo ninguna situación de abuso”. “¿Por qué creés que ella dijo eso?”, le planteó Florencia de la V. “Yo creo que fue un cúmulo de varias cositas que a ella le molestaron. En un juego le dije que era muy sensible y que si seguía así y no mostraba algo para atraer... De la producción nos venían diciendo: ‘Chicos, esto viene siendo un club, no está pasando nada’. Aparte ella estaba muy sensible, lloraba mucho por todo. Entonces le dije: ‘Te afecta mucho todo’”, respondió Martino.

“Yo nunca le insistí para tener sexo. Hubo dos charlas que tuvimos. Yo estaba en la cama acostado con ella, nos dimos un beso. Le pregunté si me podía sacar la remera. Ella me dijo que no, yo le dije ‘ok’. Pasaron 40 minutos de charla, y le dije: ‘Che, en serio, ¿me puedo sacar la remera? Porque tengo la ropa en la otra habitación, si no me tengo que ir a cambiar’. Y me dijo: ‘Sí, te estaba jodiendo, sacatela’. Eso está grabado y ella sabe que está. Y me saqué la remera. No tuvimos relaciones sexuales”, aclaró Juan respecto de las acusaciones.

Asimismo, Martino habló sobre los videos del reality en donde se ve cómo la maltrató a Moyano. “Sí, soy consciente que esos videos son incómodos de ver. Estaba enojado. Venía viendo situaciones que no me gustaban. Yo estaba enojado esa mañana. Había dormido tres horas, estábamos lastimados, sensibles, después de un mes con toda la convivencia... Yo no sé si decir que a ella la maltraté, pero sí puede ser que tuve un día en el que le respondí mal. Pero nunca la maltraté, la cuidé siempre. Fui el único que la defendió cuando la atacó Marian Farjat, que lo hizo dos veces. Y todos los que estaban al lado se hicieron los distraídos. Yo le respondí mal, le contesté mal. Sí, le dije: ‘Andá a hablar vos a producción, tenés miedo de que te vea tu papá, hacete cargo que ya sos grande’”, recordó.

“Lo que quiero marcar es todas las contradicciones que hay, que no tienen nada que ver una con otra. En la denuncia ella decía que era consciente de que no quería estar conmigo, pero que tenía miedo de perder el trabajo. Como si yo pudiera decidir quién se podía quedar y quién no. ¿Quién se puede bancar todo un calvario que ella acusa haberse bancado por ser más fuerte en un reality? ¿Quién hace eso?”, cerró Martino, enojado con la estrategia judicial de Flor Moyano.