La Policía Rural llevó a cabo un operativo en la localidad de Algarrobal, departamento Las Heras, en el marco del plan estratégico contra el abigeato. Durante el procedimiento, se decomisaron 160 kilos de carne que no cumplían con las condiciones necesarias para su comercialización, aseguraron las autoridades.

El control se desarrolló en la intersección de las calles General Paz y Zapata, donde los efectivos detuvieron una camioneta Peugeot Partner que transportaba los productos cárnicos. La acción contó con la colaboración del personal de Bromatología de la zona, encargado de evaluar el estado de los alimentos.

Según informaron fuentes oficiales, al inspeccionar la camioneta se constató que la carne era trasladada sin cámara frigorífica, en condiciones de higiene deficientes y sin cumplir con los estándares sanitarios exigidos por la normativa vigente.

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Como resultado del operativo, se procedió al comiso de la totalidad de la carne y se tomaron las medidas legales correspondientes. El propietario del vehículo fue imputado en el marco del artículo 201 del Código Penal, que regula la comercialización de productos en mal estado y pone especial énfasis en la seguridad alimentaria.

Desde la Policía Rural destacaron que este tipo de controles forman parte de un trabajo preventivo y estratégico para combatir el abigeato y proteger la salud de la población. Además, reiteraron la importancia de denunciar cualquier irregularidad vinculada al transporte y comercialización de alimentos.