Desde su primer encuentro en 2017, la química protocolar entre Juliana Awada y los Reyes de España fue señalada por la prensa internacional como un caso de éxito diplomático. Hoy, ante las versiones que circulan en los medios de espectáculos, esas imágenes de archivo cobran una relevancia inesperada.

El mundo del espectáculo y la política internacional se vieron sacudidos en las últimas horas por una versión que escaló rápidamente desde la pantalla chica argentina hacia los portales del mundo. El centro de las especulaciones es Juliana Awada, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el Rey Felipe VI de España, en un contexto de presuntas tensiones internas dentro de la Corona española.

La información, que fue impulsada inicialmente por el periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos (América TV), sugiere que el monarca español atravesaría una "separación sin papeles" con la Reina Letizia. En este escenario de fragilidad institucional, el nombre de la empresaria argentina surgió como un factor de asombro y debate.

Felipe VI y Juliana, en la Galería del Salón de los Escudos del Centro Cultural Kirchner durante la cena de honor a los Reyes de España en 2019.

El archivo bajo la lupa: fotos y gestos oficiales

A raíz de estas versiones, las redes sociales y los archivos periodísticos reflotaron las imágenes de los encuentros que Awada mantuvo con la realeza europea durante la presidencia de Mauricio Macri. Se destacan, fundamentalmente, dos momentos clave que en su día fueron ejemplo de éxito diplomático:

La visita de Estado a España (2017): Una recepción de gala en el Palacio Real de Madrid donde la interacción entre ambas parejas fue calificada como "excepcionalmente fluida".

La visita de los Reyes a la Argentina (2019): Con actividades en la Casa Rosada y una gala en el Teatro Colón, donde la afinidad estética y personal entre Awada y Letizia Ortiz fue el foco de la prensa especializada.

Lo que en aquellos años se interpretó estrictamente bajo los códigos del protocolo y la cortesía institucional, hoy está siendo "resignificado" por la prensa del corazón. Gestos distendidos, sonrisas captadas por los fotógrafos oficiales y una cercanía que hoy alimenta las teorías de la prensa de espectáculo.

Rumores vs. realidad institucional

Es fundamental subrayar que, hasta el momento, no existen confirmaciones oficiales ni pruebas que trasciendan el marco de las actividades públicas. La relación de Juliana Awada con la realeza española siempre se mantuvo dentro de los carriles de la agenda de Estado, y su vínculo con la Reina Letizia fue, de hecho, uno de los puntos más altos de la diplomacia de "estilo" de aquel periodo.

La Reina Letizia, Juliana Awada, Mauricio Macri, y el Rey Felipe , hablan antes del desfile militar durante la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, España, el 22 de febrero de 2017. REUTERS/Sergio Perez

Sin embargo, el rumor lanzado por Lussich ha cobrado fuerza en un momento donde la Casa Real española enfrenta constantes versiones de distanciamiento entre Felipe VI y Letizia. En este cruce de poder e intimidad, el archivo institucional ha pasado a ser leído como un posible indicio, transformando fotos de protocolo en material de especulación viral.