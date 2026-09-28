La ciudad tailandesa de Bangkok fue afectada en las últimas horas por una devastadora inundación que llevó a las autoridades a declarar el estado de desastre. Cayeron en dos días más de 3.000 milímetros y en consecuencia fueron evacuadas más de 5.000 personas, siendo damnificadas alrededor de 50.000 familias.

Las autoridades de la capital tailandesa explicaron que un total de 233 instalaciones, entre ellas centros de salud y educativos, fueron acondicionadas para asistir a las víctimas del temporal.

Todas las escuelas dependientes de la Administración Metropolitana de Bangkok permanecerán cerradas este lunes para "garantizar la seguridad de los alumnos, padres, docentes y personal educativo", ante "el riesgo" derivado de las lluvias y a las "interrupciones del tráfico".

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Por su parte, el gobernador Chadchart Sittipunt pidió a los vecinos no salir de sus casas y recomendó el trabajo remoto para los empleados públicos.

Bangkok y la región central de Tailandia continúan en alerta por las intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que avanza hacia el oeste del país y que se espera que se disipe durante las primeras horas del lunes, al llegar a la vecina Birmania (Myanmar), de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

🚨🇹🇭 TAILANDIA: Lluvias torrenciales provocaron muy severas inundaciones este 25 de septiembre en la avenida Phetchaburi, frente al edificio Charn Issara, en Bangkok. El agua cubrió varios carriles, complicando el tránsito y dejando vehículos varados. pic.twitter.com/3jDakZWRHE — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 25, 2026

Este domingo "se prevén lluvias continuas, así como precipitaciones aisladas de fuertes a muy fuertes" en la zona central del país, incluyendo la capital y sus alrededores, además de tormentas en el 80% de la región, según el Departamento de Meteorología de Tailandia (DDPM).

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Las intensas precipitaciones arrancaron durante el último jueves y dejaron al menos trece rutas anegadas y paralizaron el tránsito de entrada y salida a la capital tailandesa.

El agua también entró a muchas viviendas y comercios, mientras decenas de vehículos quedaron abandonados en las avenidas.

El temor al desabastecimiento provocó compras de emergencia en hipermercados y comercios de cercanía, donde los clientes agotaron fideos instantáneos, agua embotellada y conservas.