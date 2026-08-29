Las Leonas escribieron una nueva página dorada en su historia al ganarle 3-1 en los penales australianos a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en la gran final del Mundial de hockey.

La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

El primer cuarto fue muy parejo, con ambas selecciones cuidando la posesión y replegándose muy bien ante cada ataque rival.

Ya en el segundo cuarto se empezó a ver una tendencia favorable a las jugadoras neerlandesas, que comenzaron a aproximarse cada vez con mayor peligrosidad al arco defendido por Sofía Toccalino. Así fue como en el último minuto pudieron ponerse en ventaja, gracias al gol de Jansen, quien ejecutó muy bien tras un córner corto.

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Las Leonas tuvieron una muy buena reacción y salieron con todo al tercer cuarto, arrinconando a las jugadoras de Países Bajos que prácticamente no encontraban la manera de pasar la mitad de la cancha. Sin embargo, y pese a tener cuatro córners cortos, no pudieron capitalizar ninguno y encararon los últimos 15 minutos del partido en desventaja.

En el último cuarto continuó el dominio de Las Leonas, que consiguieron el tan ansiado gol de la igualdad cuando quedaban solo seis minutos para el final, cuando Granatto desvió dentro del área en el séptimo córner corto para las dirigidas por Fernando Ferrara.

De esta manera, la gran final tuvo una definición para el infarto en los penales australianos, donde Cosentino brilló al atajar tres ejecuciones de sus rivales, para que Sofía Cairo anotara el gol que le dio su tercer título en un Mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010.

¡GOL DE LAS LEONAS A MINUTOS DEL FINAL DEL 4Q! SÉPTIMO CÓRNER CORTO Y MAJO GRANATTO MARCÓ EL 1-1 DE ARGENTINA ANTE PAÍSES BAJOS.



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Además, cortaron con la impactante hegemonía de Países Bajos, que se había consagrado en los últimos tres Mundiales.

En su camino hacia la final, Las Leonas habían igualado 1-1 con Estados Unidos para luego derrotar 3-2 a Alemania y 2-0 a Escocia en la fase de grupos, mientras que en la segunda fase le ganaron 3-0 a España y luego empataron sin goles contra Bélgica. Por último, en las semifinales superaron con un discreto 1-0 a Australia.