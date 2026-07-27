La Joaqui y Luck Ra atraviesan una fuerte crisis de pareja en el último tiempo. El amor que comenzó hace poco más de dos años habría llegado a su fin. “Están en una crisis muy profunda. No están juntos”, anticiparon en LAM, el pasado viernes.

Pese a que ni ella ni él desmintieron los rumores, en gesto de los cantantes en las redes sociales es más que claro. Hace poco más de un mes que ambos dejaron de intercambiar mensajes y likes entre ellos y, todo lo contrario, no paran de subir imágenes con indirectas que confirmarían la distancia.

De acuerdo a la información que trascendió, la decisión de tomar distancia habría partido del cantante cordobés, mientras que La Joaqui seguiría apostando a la relación. “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, contaron.

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Las indirectas en las redes sociales

De “querer tener hijos” a un silencio rotundo en las redes sociales. Durante dos años de relación, Luck Ra y La Joaqui vivieron su romance a pleno y trascendió la intimidad de la pareja.

Es que en las redes sociales los artistas se encargaron de intercambiar mensajes en cada posteo y hasta se habló de la posibilidad de convertirse en padres por primera vez (La Joaqui ya es mamá de dos nenas). Sin embargo, del amor a la indiferencia hay pocos pasos y parece que todo está mal entre ellos.

Tras esta novedad, durante el fin de semana el cantante compartió un llamativo video en su cuenta de TikTok que muchos interpretaron como una posible confirmación. En él, Luck Ra aparece apoyado sobre un balcón frente al mar, contemplando el atardecer, junto a un texto que dice: “Qué me importa dónde estoy, adónde voy y qué c… voy a hacer, mientras me tenga a mí. Todo va a estar bien”.

En tanto que, desde Costa Rica, La Joaqui se grabó en la madrugada del domingo con la canción “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, mientras se aplicaba crema frente al espejo. La parte que eligió decía: “Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver”. Sobre el video escribió “Nunca indirecta, siempre temazo”, una aclaración que sus seguidores no terminaron de creer. “Literalmente dice que no es indirecta y todos jurando que sí”, resumió uno de los comentarios.

Pese a que ellos no lo confirman, las interacciones entre ellos es nula en las redes sociales. Casi un mes sin un “me gusta”, sin un comentario, sin ninguna huella digital.