La Selección argentina femenina de fútbol para ciegas se impuso 1-0 ante Brasil en la final disputada este martes en San Pablo y se consagró campeona de América por primera vez en la historia.

La diferencia llegó de la mano de Gracia Sosa, autora del único gol de la definición. Su gran remate fue suficiente para que el conjunto argentino venciera al seleccionado local y levantara el trofeo continental en la primera edición de la Copa América femenina de fútbol para ciegas.

🏆 ¡LAS MURCIÉLAGAS SON CAMPEONAS DE AMÉRICA!



🇦🇷 ARGENTINA VENCIÓ 1-0 A BRASIL 🇧🇷 Y SE QUEDÓ CON LA PRIMERA EDICIÓN DEL TORNEO CONTINENTAL.



👏🏻 LAS BICAMPEONAS DEL MUNDO SIGUEN HACIENDO HISTORIA.#FutbolParaCiegas pic.twitter.com/sOyADEUgkU — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 8, 2026

Un nuevo título para una selección histórica

El campeonato conseguido en Brasil se suma a una trayectoria que ya tiene al seleccionado argentino como bicampeón mundial. De esta manera, Las Murciélagas agregaron la primera corona continental a un palmarés que continúa creciendo.

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El plantel campeón

Las jugadoras que integraron el equipo argentino fueron:

Arqueras: Micaela Segovia y Ludmila Bianchi.

Jugadoras: Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El cuerpo técnico

El equipo estuvo dirigido por Gonzalo Abbas Hachaché, con Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales a cargo del acompañamiento psicológico.

Con el triunfo frente a Brasil, Las Murciélagas cerraron una participación histórica y se consagraron como las primeras campeonas de América.