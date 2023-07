Celeste Cid está muy enamorada de Abril Sosa, con quien oficializó su romance hace muy poco. Este miércoles, se la vio en Niceto acompañándolo en el show que dio por los 10 años de su disco solista, pero al salir del lugar él se mostró incómodo con los paparazzi.

La actriz, acostumbrada a los flashes por sus más de dos décadas de carrera, sonrió ante las cámaras que buscaban retratarlos juntos por primera vez, ya que hasta el momento solo se conocían las imágenes que ellos mismos eligieron compartir.

El también baterista de Catupecu Machu pareció no simpatizar mucho con esta exposición que le tocó atravesar por su noviazgo con la ex Verano del ‘98, y las fotos que le sacaron lo evidencian.

Celeste Cid dio a entender que los hombres “le tenían miedo” por su fama

En septiembre del año pasado, tras separarse de Iván Pierotti luego de cuatro años en pareja, Celeste Cid se refirió a su situación sentimental y explicó los motivos de en aquel entonces la llevaban a estar soltera.

“Estoy sola, superbien y divirtiéndome”, aseguró ante Implacables (elnueve). En ese sentido, señaló que muchas veces la fama juega en contra de la posibilidad de conocer gente: “Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy...”.

La ex Chiquititas también admitió que en varias ocasiones tiene que dar el primer paso cuando ve que la otra persona se siente intimidada ante la situación. “A veces es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!”, contó entre risas.

Poco antes, cuando se conoció su distanciamiento de Pierotti, había hablando en las redes sobre el final de la historia y la posibilidad de vivir otra en un futuro no muy lejano: “El amor no te lo trae siempre un otro. Eso es una responsabilidad. En nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo. Generalmente, eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”.