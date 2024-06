Este lunes, Martina Benza y Lourdes González fueron de los nombres más mencionados en redes sociales. Es que las youtubers lanzaron un nuevo video, pero esta vez con información que muchos de sus seguidores no querían escuchar: su ruptura, tras más de cuatro años de relación.

Martina Benza y Luli González anunciaron su noviazgo en 2021, luego de una gran ola de rumores que indicaba que aquella amistad que demostraban en redes sociales era, en realidad, un vínculo amoroso. Desde entonces, su relación fue pública y las diversas colaboraciones que hacían en sus canales de Youtube se volvieron un éxito, ocupando el lugar de una de las parejas más queridas.

Pero, así como al principio los rumores las vinculaban con un romance, recientemente comenzaron a resonar aquellos que indicaban que la relación había llegado a su fin. Tras meses de especulaciones por parte de sus fanáticos, las jóvenes decidieron confirmar esta noticia, mediante un video compartido en el canal de Luli.

“No todo es para siempre, todo tiene su fin”, expresó González entre risas nerviosas, y Marti la secundó con la misma reacción. Con estas palabras, confirmaron frente a cámara que su noviazgo terminó hace al menos tres meses. En el mismo tono, detallaron que la decisión la habría tomado Benza aunque González admitió que ella había pensado en una posible ruptura, aunque no “tuvo los ovarios” para plantearlo.

En ese momento, dejando las risas de lado, Martina se puso seria y expresó: “Lourdes es la persona que yo más amo en el planeta tierra, pero tuve un año de mierda el año pasado, muy difícil en lo personal, que en algún momento se los voy a contar. La relación se tuvo que poner en un segundo plano porque no había manera de sostenerla”.

“Martina la pasó muy mal y después decidió pasarla peor dejándome”, agregó entre risas su exnovia. Pero destacó: “Y fue de ambas partes, porque yo también me empecé a sentir así. Estaba esperando cosas de Martina, que se hacen en una relación, que no me las podía dar porque tenía cosas más importantes que darle bola. Estábamos en otra página”.

De esta forma, las jóvenes indicaron que es tanto el amor que se tienen, que creen correcto haber tomado esta decisión para cuidarse. Asimismo, señalaron que no hay nada más detrás, por lo que las especulaciones que puedan generarse no son ciertas. “La gente se piensa que sabe más que nosotras y nadie sabe más que nosotras”, expresó Marti. También dejaron en claro que mantendrán una relación cercana.

Luego de publicado este clip, las redes sociales se hicieron eco de la noticia. “Que las Martuli anuncien su separación justo en el mes del orgullo era algo que no estaba en mi 2024″; “No me había golpeado la ruptura Martuli hasta que vi el video y escuché que son el amor de la vida de la otra, pero por circunstancias externas en este momento no pueden estar juntas”; “Me dolió más la separación de las Martuli que la de mis papás” y “Lo maduras que fueron las Martuli pero aun así que dolor”, fueron algunos de los comentarios en X.