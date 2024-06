Laudelina, tía de Loan y esposa de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos que tiene la causa habló este jueves y dio detalles de la desaparición del menor, que fue visto por última vez el 13 de junio pasado en la localidad correntina de 9 de Julio.

"Lo que más me preocupa es que no se aclare. Todo cambió de un día para otro", señaló la mujer, durante una entrevista televisiva, en el día 14 de búsqueda del nene de cinco años, cuyo paradero es un misterio.

"A (Victoria) Caillava la conocía, a (Carlos) Pérez no. Ella me llama por teléfono una hora y media después de que lo estábamos buscando. Me preguntó si lo habíamos encontrado y le dije que no. Ahí me dijo que volvían. Ellos ya sabían que el nene estaba perdido", indicó a Telenoche.



Según explicó: "Los nenes habían ido a tomar la naranja. Cuando salieron, no había ningún nene. Yo pasé por al lado de la camioneta. Después, los nenes dijeron que Loan agarró su naranja y volvió. Todos fueron al naranjal".

"Ellos estaban en sobremesa con mi mamá y mi hermano en ese momento cuando salieron y les avisé que Loan estaba perdido", recordó sobre aquel día, en el que los presentes fueron fotografiados en una imagen que se hizo viral.

"Todos salimos a buscarlo, pero el hombre (Carlos Pérez) dijo 'me tengo que ir a mirar el partido de River'", expresó la mujer, quien fue apuntada como sospechosa por el padre y el hermano de Loan.