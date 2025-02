La actual novia de Lauty Gram ingresó a un reality y desde entonces el cantante volvió a estar en el ojo de la tormenta ya que la última persona con la que lo vio públicamente fue Eugenia “La China” Suárez. Y si bien, nunca oficializaron la relación, se mostraban juntos, es por eso que el joven respondió qué pasó entre ellos.

"Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, explicó al respecto Gram.

Y agregó: “No me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”.

Al cantante le preguntaron también por qué había dejado de ver a la actriz, y no tuvo dudas en responder. “Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”, dijo.

La fuerte indirecta de la China Suárez a Lauty Gram en Instagram.

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, sostuvo el cantante.

Y para cerrar el tema, Lauty Gram manifestó su malestar por la forma en la que se manejó la actual pareja de Mauro Icardi. “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia como haciéndome quedar mal como un pelot…. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”, señaló.