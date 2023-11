La influencer Sofia Gonet contó Tik Tok cómo fue víctima de una estafa y advirtió a sus seguidores para que no les pase a ellos. "Acabo de darme centa que me robaron una barbaridad de plata por PedidoYa y les voy a contar para que no les pase a ustedes también", comenzó relatando sobre el hackeo que tuvo en la aplicación de delivery.

"Fui a hacer un pago con la tarjeta de crédito y me lo rechazaba por fondos insuficientes, me pareció raro porque siempre estoy al límite pero algo no me cuadraba", sostuvo y fue ahí que se dio cuenta: "empezamos a chusmear el resumen, empezamos a ver que me aparecían todos los días de a 10 pedidos a PedidosYa. Me doy cuenta que me estaban recontra afanando porque yo no uso esa aplicación".

"Me hice una cuenta una vuelta y la habré usado por última vez hace un mes. Como mucho hice una compra el mes pasado, después soy cero consumidora de estas aplicaciones. Hace aproximadamente dos semanas que se venían haciendo pagos de la tarjeta por montos de 10 mil, 20 mil, 30 mil y 50 mil pesos. Empiezo a entrar en desesperación. Llamo al banco , doy de baja la tarjeta", relató Sofía en el video.

"En ese momento pensé que alguien me había clonado la tarjeta o algo, pero después entro a mi PedidosYa, veo que habían cambiado el mail y se la habían pasado haciendo pedidos. Lo que paso fue que me hackearon la cuenta de PedidosYa", sostuvo y agregó: "todos los pedidos se hacían para diferentes direcciones uno a Córdoba, otro para Rosario, para San Justo".

"A mi no me llegó ningún tipo de alerta, no bloquearon ninguna compra. Me usaron dos tarjetas, una de crédito y una de débito. El total que gastaron en dos semanas fue terrible hicieron desastres. Le estoy hablando de 10 pedidos por día mínimo, de 50 mil pesos cada uno y todos yendo para diferentes direcciones. Yo no puedo creer como no les saltó ningún alerta de seguridad y me bloqueron la cuenta", se quejó la influencer y sostuvo que le está pasando a mucha gente.

"Creo que todas las aplicaciones son propensas a que te suceda esto. La única solución es no guardar los métodos de pago. Los sistemas de seguridad son nulos. No se cuelguen de dejar ahí sus métodos de pagos guardados, te hackean como si nada y te hacen estragos", consideró la joven de 24 años que se hizo conocida compartiendo su vida en las redes sociales.

¿CÓMO DESVINCULAR LA TARJETA DE LA APLICACIÓN?

La popular aplicación de pedido de comida PedidosYa, permite a cualquier usuario eliminar tarjetas de crédito o débito. Una vez eliminada una tarjeta ya no podrá ser utilizada para realizar pagos. Para poder volver a usarla, se deberá añadir de nuevo poniendo todos los datos.

Se recomienda actualizar la aplicación para evitar problemas al momento de eliminar las tarjetas. Luego hay que abrir la aplicación de PedidosYa desde el teléfono. Ir al perfil, el cual está ubicado abajo a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, hay que presionar sobre la opción que dice “PedidosYa Pagos” (aparece justo debajo de la categoría llamada “Actividad”).