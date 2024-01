Juana Repetto (35) volvió a ser tendencia por un video que subió a sus redes sociales para generar debate. Esta vez, sus quejas estuvieron dirigidas al precio de un vaso con hielo en el parador de una playa en Valeria del Mar y le llovieron las críticas.

De vacaciones por la costa argentina con sus hijos Toribio y Belisario, la influencer compartió una situación que había vivido en la playa para preguntarles a sus seguidores su opinión.

Antes aclaró que estaban parando con sus hijos y algunas amigas en Valeria del Mar: "La situación es así, estamos en el Hotel Valeria, que es de donde nos invitaron. Desde ayer, estamos alquilando una carpa en un parador porque había mucho viento. Compramos comida en la rotisería, la traemos, traemos agua".

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de un millón y medio de personas, Juana explicó: "Más allá de que el parador es re lindo y los chicos tienen un lugar para jugar, nosotras nos trajimos el agua y le pedimos al chico que trabaja en los servicios de las carpas una frapera con hielo porque nuestras bebidas estaban calientes".

"Nos dijo que no podía (la frapera), pero que nos traía un vaso. Nos duró nada, entonces cuando volvió le pedí otro vaso y así desde las 11 de la mañana hasta las 20", continuó narrando su experiencia.

"Cuando nos estábamos yendo, nos trajeron las cuentas de algunas cosas que pedimos para picar y había 1000 pesos en vasos de hielo. Cobraban un vaso con un hielo y medio 200 pesos. Todo bien, te lo pago. De hecho le ofrecimos pagarle la frapera, pero quiero saber qué opinan", abrió debate sobre el tema.

Ante los comentarios de los seguidores, desde las playas de Valeria del Mar agregó que también le habían cobrado por el hielo que había pedido para las bebidas consumidas en el mismo parador.

"Si vos te pedís un daiquiri frozen, que se hace con hielo, te ponen el precio del trago y no te lo están cobrando. Entonces si vos te comprás una gaseosa y está natural o te gusta con hielo... En mi caso siempre tomo gaseosa con hielo y nunca me lo cobraron, por eso me extraña", remarcó.

Las críticas a Juana Repetto en redes sociales

El video de la influencer se viralizó rápidamente y cosechó todo tipo de comentarios negativos en la red social X (ex Twitter), donde los usuarios se indignaron ante la queja.

Una tuitera le contestó a Juana: "¿Qué opino? Que sos una vaga y una amarreta. Tuviste a un tipo llevándote hielo durante 10 horas y pretendías que sea gratis. Yo no puedo creer lo desubicada que es esta piba. Protesta por gastar UN DÓLAR".

Otro usuario agregó: "Famosos de cabotaje, Juana Repetto se quejó en Instagram porque en un parador le cobraron el hielo".

Por otro lado, una mujer recordó: "Siempre que Juana Repetto se queja de algo, fija que es una estupidez. La vez anterior quería prohibir las calesitas porque el hijo se cayó. Ahora lo del hielo, cuando una bolsa grande en cualquier estación de servicio sale $1500 y la rata coluda se queja por pagar $1000".

La usuaria hizo referencia a otra polémica que Juana protagonizó en redes al quejarse por el riesgo que representaban para los chicos estos juegos de las plazas y pidió su prohibición.