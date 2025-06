“Acompáñenme a decirle a mi abuela que no comí en todo el día”, dice Juli Ceitlin, usuaria de Tik Tok, al comienzo del video que rápidamente se volvió viral.

La grabación muestra el momento exacto en el que llega a la casa de su abuela, le toca el timbre y, cuando ella abre la puerta, le cuenta: “No almorcé todavía”, siendo ya las 19 horas.

La reacción de la abuela no tardó en llegar: con una expresión de preocupación, la invita a pasar y le dice con ternura: “Tomate un té entonces, con unas tostaditas”, mientras la lleva directo a la cocina. Como toda abuela atenta, le ofrece distintas opciones: “¿Querés pollo? Tengo pollo”. Y no se olvida de que su nieta tenía un examen: “Yo estaba preocupada”, le confiesa.

Juli, con humor, responde: “Tengo hambre”, buscando ver cómo reacciona su abuela, quien no duda en decirle: “Sí, mi amor, comé todo lo que quieras”. Finalmente, la joven intenta prepararse un sándwich, pero se le quema y, entre risas, bromea: “No me voy a poder casar”. A lo que la abuela, sin dudar, reafirma: “No, no te vas a poder casar”.

Puede interesarte

El video superó los 900 mil likes y acumuló más de 13 mil comentarios. Entre ellos, se destacan frases como: “La desesperación por alimentarte me mata”, “Hubiera querido sentir el amor de una abuela” o “La abuela iba a 200 km/h a la cocina”. Otro usuario resumió el sentir general con una frase que lo dice todo: “Es millonaria, y no hablo de dinero”.