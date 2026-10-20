El clan Stoessel atraviesa un periodo de alta exposición mediática debido a una interna familiar que se mantiene desde hace dos meses. A pesar de los trascendidos, los integrantes del entorno optaron por el hermetismo, aunque este lunes Fran Stoessel se refirió brevemente a la situación al ser consultado por las cámaras del programa DDM (América).

Mientras se dirigía a realizar su rutina de entrenamiento, el hermano de la artista fue interceptado por la cronista. Ante la consulta sobre su estado y el de su padre, quien atravesó recientemente un problema de salud, respondió: “Estoy yendo a entrenar... Saben que a mí no me gusta hablar. Yo bien. Mi viejo de salud está bien”.

Fran Stoessel solo quiere aclarar que el papá esta bien. #LAMMMMM https://t.co/TqdO9rqP3Z — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) October 19, 2026

Al ser consultado específicamente sobre la relación con Tini Stoessel y la continuidad del vínculo, el joven se mostró visiblemente incómodo y evitó profundizar en el tema:

Chicos... Pará, ¿podemos hablar cuando salga del gimnasio, por favor? Es que yo no tengo ganas de hablar de esto. No me gusta. No voy a hablar de esto. De verdad, gracias.

El conflicto familiar se intensificó tras conocerse detalles de una auditoría que involucra a Alejandro Stoessel. En este contexto, surgieron interrogantes sobre las actividades comerciales de Fran Stoessel. A fines de agosto, la periodista Paula Varela señaló en Intrusos (América) que el hermano de la cantante posee locales bailables, como el denominado Banana en Madrid, lo que generó dudas sobre el financiamiento de dichos emprendimientos.

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Por su parte, el conductor Ángel de Brito reveló en LAM (América) que la propia Tini Stoessel habría planteado dudas similares dentro del entorno familiar respecto a los negocios de su hermano en el exterior y la participación de su padre en La Casa streaming.