En la emisión de LAM de este jueves, salieron a la luz varias polémicas relacionadas con el mundo del espectáculo. Por ese motivo se confirmó que Gladys La Bomba Tucumana recibió una propuesta romántica de matrimonio, pero su reacción no fue la esperada.

Pepe Ochoa fue el encargado de dar la primicia: “Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys. Su novio Luciano Arturo Ojeda y ella no le contestó nada”. En ese instante, las angelitas quedaron completamente en shock.

“Pero, ¿cómo no le contestó? ¿Fue en persona?”, preguntó Ángel de Brito. Ante la incertidumbre de los presentes, el actor contó más detalles: “Le dijo ‘che, me quiero casar con vos’ y Galdys le dice ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento”.

Acto seguido, las panelistas recordaron por todo lo que pasó la cantante en este último tiempo: “Viene de una situación difícil”. “Ella sufrió mucho al principio de esta relación cuando la deja haciendo lo que puede, pobre”, agregó Nazarena Vélez.

Para finalizar, el influencer explicó el desenlace de esta historia: “Lo que me cuentan es que se van a casar pero ella no quiere tomar una decisión ahora porque dice que prefiere esperar. Ellos se separaron un tiempo y volvieron”.

El duro momento que vive su pareja

En el programa Mañanísima (El Trece), Gladys compartió el difícil momento que vivió debido a la enfermedad de su pareja. “Luciano, que tiene 37 años, se realizó un estudio post-COVID por su trabajo como licenciado en higiene y seguridad, ya que se lo exigían”, comenzó la cantante.

“En ese chequeo, descubrieron que tenía un tumor enorme en su abdomen, a pesar de no presentar ningún síntoma. Lo operaron de inmediato y hasta la fecha ha tenido tres operaciones por la misma razón. Se hace los chequeos y, de nuevo, a los cuatro meses aparece otro tumor gigante”, añadió.

Sensibilizada por su propio relato, Gladys detalló cómo logró convencer a Luciano para permitirle estar a su lado en un momento tan decisivo: “No quería que yo lo viera pasando por un quimio. Cuando yo volví él ya se había ido, se había llevado sus cosas. Estuvimos separados cuatro meses. La pasé tan mal, sufrí tanto, le imploré tanto a Dios y a él que me dejara estar a su lado. Que después hiciera lo que quisiera, pero que me dejara acompañarlo”.