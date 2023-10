Ocurrió este fin de semana a pocos kilómetros del peaje de Zárate. Una de las víctimas del hecho delictivo fue Ariel D’orazio, referente de inquilinos en la oficina municipal de Defensa al Consumidor. “Lo preocupante es que parece ser algo habitual y la policía no lo controla”, lamentó.

El referente del área de inquilinos en la oficina municipal de Defensa al Consumidor, Ariel D’orazio, fue víctima de un violento robo este fin de semana cuando regresaba de Buenos Aires. Según relató, a la altura de Lima (Buenos Aires) chocó contra un adoquín que había sobre la autopista y al frenar fue abordado por delincuentes armados.

“Fue el sábado volviendo de Buenos Aires a la altura de Lima, ahí nomás del peaje de Zárate. En un principio pensé que era un accidente porque había un bloque de cemento sobre la autopista que me dañó el vehículo. Pero cuando frené se acercaron tres delincuentes con escopetas y fierros que nos hicieron bajar del auto”, contó D’orazio.

Además de sustraerles los elementos de valor, los delincuentes también le sacaron ropa y hasta el calzado que tenía puesto. “Quedé descalzo esperando la asistencia, que llegó gracias a que una persona se detuvo y llamó al 911”, sostuvo.

Una vez consumado el robo, el referente de los inquilinos detalló que los ladrones huyeron a pie con las armas y todo lo sustraído. “Lo preocupante es que de Campana a Lima parece que esto es habitual. Por lo tanto quiero alertar a los rosarinos que circulen en horas nocturnas por esta zona de tener la máxima precaución”, advirtió el funcionario municipal.

En ese sentido, lamentó también la poca presencia policial en la zona. “Las autoridades policiales no controlan esta situación. La verdad es que no le pusieron mucho énfasis cuando hicimos la denuncia. Se quedaron hasta que llegó la grúa para retirar el auto, pero no tuvimos mucha más asistencia”, explicó.

“Es tristísimo, por suerte no tenemos que lamentar un hecho mayor. Pero quedé muy angustiado por la situación y con mucha impotencia. El desamparo que sentís porque si no frenaba otro automovilista, no podíamos salir de esta situación y los delincuentes podrían volver y ahí si generarnos algún tipo de daño. Asusta la falta de prevención por parte de las autoridades y la policía”, concluyó D’orazio.