El ex Gran Hermano estuvo 28 días internado tras un grave accidente. Luego de recibir el alta, La Faraona hizo desubicados comentarios sobre su apariencia.

Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, volvió a estar en el centro de la polémica tras realizar comentarios sobre la apariencia de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que recientemente recibió el alta médica después de 28 días de internación en el hospital de Moreno, donde le salvaron la vida tras un grave accidente en moto.

“Le quedó la cara rara, como que tiene otra cara, tiene cara como de nena, como de mujer, como de lesbiana, ¿no?”, expresó en tono burlón, y luego continuó con una serie de comparaciones que muchos usuarios calificaron como transfóbicas y fuera de lugar.

“Parece como una mina que se hizo torta hace poco y se rapó. Tiene pelo corto. Es una torta que recién arranca. Le hicieron la bichectomía, la vaginoplastia... ¿Quién es la mujer acá: Thiago o Pestañela?”, expuso Cirio en su stream.

Martín Cirio tentado con la nueva cara de Thiago Medina tras la internación :



"Parece una lesbiana recién rapada que le hicieron la mastectomía y la vaginoplastía. Es una trans"



Repudio en la redes sociales

Las palabras de Martín Cirio no pasaron desapercibidas y rápidamente se volvieron virales, generando una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de burlarse de la situación de salud de Thiago y de reproducir discursos discriminatorios.