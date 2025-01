Poco a poco la casa de Gran Hermano se fue desprendiendo de algunos de sus participantes que en un principio prometían una larga trayectoria en el juego. Este domingo, en una nominación con voto positivo de la gente, el menos elegido fue Sebastián, o “Bambi” como lo habían apodado sus compañeros, y se convirtió en el nuevo eliminado.

Sin embargo, la noche estuvo marcada por tensas discusiones siendo Brian y Giuliano dos de sus principales protagonistas, ambos también en placa. Desde que el vendedor ambulante regresó a la competencia está decidido a vengar su expulsión, que no fue tal y volvió una semana después, y los choques con Nano que ocurrieron durante toda la semana terminaron estallando en la gala del domingo.

“Estoy muy cómodo. Ansioso por ver qué pasa. Un poco también riéndome de una persona que entró acá diciendo que tiene problemas solamente con uno y ahora se hace ajeno a un versus”, afirmó Nano, antes de mencionar directamente al que es hoy su principal enemigo. “Es Brian. Así que un poco divertido. Me parece un chiste andante permanente”, lanzó, provocativo, luego de que Santiago del Moro le pidió que mencione a quién se refería.

Puede interesarte

En ese momento el muchacho de San Miguel recogió el guante, pero sus palabras no fueron los mejores e incluso el conductor le llamó la atención. “Él vino a jugar acá las primeras dos semanas. Me parece que se confundió de certamen porque vino a buscar chicas acá y de repente le sacamos dos tetas y se puso como loco. Así que bueno, que se maneje. Si hay un versus entre nosotros, no tengo drama”, se despachó, en alusión al vínculo que el muchacho de Santa Fe tenía con Jenifer Lauría.

El comentario no le gustó nada a Santiago del Moro, le señaló que no estaba bien lo que estaba diciendo. En ese momento Giuliano remarcó el comentario machista que estaba teniendo y fue más allá Chiara, quien defendió su vínculo con Nano y se molestó por el tipo de comentario que él le estaba dedicando a la participante que podría volver al reality show este martes en reemplazo de Andrea Lázaro.

Chiara: "Jeni es mucho más que dos tetas" 💬



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 👁 pic.twitter.com/jT11ysjd8V — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 13, 2025

Unos minutos después, luego de que Chiara como Giuliano abandonaron la placa de nominados y con él todavía frente al voto del público, Brian realizó un mea culpa. “Quería aprovechar. Yo dije en todos los castings que si me mandaba una cagada no se me caía nada en pedir disculpas. Creo que este es el mejor lugar para hacerlo porque me escuchan todas las personas. Así que pido recontra disculpas si dije algo de la mujer que haya molestado. Mi familia sabe que no soy así, pero sí pareció lo contrario. Pido mil disculpas, no fue mi intención. Así que, eso es también algo que quería destacar. Gracias”, expresó. Y aunque las disculpas fueron aceptadas por el resto de los concursantes, sus expresiones no cayeron nada bien en las redes quienes no sintieron sincero su gesto.

Sebastián abandona la casa de Gran Hermano 🦌



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam 👁 pic.twitter.com/JdfbTl5Jmr — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 13, 2025

Otra de las sorpresas que tuvo la noche fue el orden con el que, uno a uno, fueron abandonando la placa de nominados que estaba conformada por Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Sebastián, Giuliano y Luciano. La primera en celebrar fue la aspirante a modelo oriunda de Mar del Plata, una de las concursantes más polémicas de la casa. “Vamoooo'”, gritó, mientras era abrazada por sus aliados en el juego.

Puede interesarte

La siguiente fue la pescadora de La Plata, seguida por Luciana, Chiara, Giuliano, Brian, en ese orden. Para el final quedaron Martina, Bambi y Sopa, pero cuando la modelo platense recibió la noticia de que seguía en juego, todo quedó entre el joven influencer mendocino y la licenciada en marketing. Gritando el nombre de su provincia y con el aliento de sus compañeros, le tocó a Sebastián ser eliminado con un 40.6% de los votos positivos frente al 59.4% que obtuvo Sopa.

Nada está perdido. Lo malo de hoy, puede ser bueno mañana y tras su eliminación del juego Bambi puede tener una vuelta. Justo después de que el conductor anunció el porcentaje con el que se fue, abrió las lineas para buscar al reemplazante de Andrea con todos los eliminados, incluido él.