La Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de Buenos Aires suspendieron la licencia de conducir de un violento que luego de un choque se bajó de su auto y atacó a hachazos el parabrisas del otro vehículo involucrado. Ocurrió en San Fernando, y en el otro auto iba manejando una madre acompañada de su hijo.

Este viernes la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires suspendieron a un conductor que luego de un siniestro vial se bajó de su auto y atacó con un hacha al vehículo contra el que chocó. Ocurrió en una esquina de la localidad bonaerense de San Fernando, donde sin mediar palabra, el violento al volante tomó el arma que tenía a bordo y destrozó el parabrisas del otro auto que era conducido por mujer acompañada de su hijo. Luego de la agresión, escapó.

Por este ataque salvaje, el organismo del Ministerio de Transporte de la Nación y su par de la provincia de Buenos Aires, tomaron cartas en el asunto e inhabilitaron la licencia de conducir del hombre, radicada en San Fernando. Quedará suspendido hasta que se le tome un nuevo examen psicofísico, en el cual deberá probar ser apto para conducir un vehículo.

“Una persona con este tipo de reacción no puede estar manejando, porque un siniestro vial no amerita esa actitud salvaje de atacar con un hacha a otra persona. No vamos a tolerar ni a permitir que este hecho no tenga consecuencias, por eso el conductor fue suspendido y ahora deberá aprobar un examen psicológico profundo para ver si puede estar al frente de un volante otra vez”, mencionó el titular de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

A su vez, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, expresó: “La violencia es inadmisible. No podemos permitir que personas con total desprecio por la vida circulen por la calle. Conducir es una responsabilidad que hay que ejercer priorizando la seguridad de cada vecina y vecino".

CANAL DE DENUNCIAS PARA HECHOS DE VIOLENCIA VIAL

Para denunciar hechos de violencia vial, la ANSV tiene habilitada la línea de WhatsApp 011-6207-0590, para que las y los ciudadanos pueden enviar el material que graben identificando al responsable. También pueden hacerlo a través de las redes sociales de la ANSV -InfoSegVial- y/o por correo electrónico: comunicacion@seguridadvial.gob.ar

La sanción surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.