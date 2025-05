Lea Michele, recordada por su papel protagónico en la serie Glee, abrió su corazón en el podcast Therapuss de Jake Shane, al hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su pareja y compañero de elenco, Cory Monteith.

Cuando el conductor le preguntó si el elenco se volvió más unido tras el fallecimiento de Monteith, la respuesta de Michele fue contundente: “No”. La actriz explicó que la tragedia fracturó los vínculos dentro del equipo. “Para mí fue muy duro. Me derrumbé por completo. Estaba muy concentrada en hacer mi trabajo”, confesó.

Michele relató que tenía solo 26 años cuando ocurrió la pérdida, y que nadie la guió en ese momento. “Fue demasiado deprimente. Nadie me dio una guía. Fue una educación rápida sobre más cosas de las que podía llegar a procesar”, dijo.

A pesar del dolor, reconoció que sintió apoyo de parte del equipo técnico y algunas personas del programa. Sin embargo, también aseguró que muchos ya se habían ido y que se sintió presionada a seguir adelante: “No se me permitía parar. Si no íbamos a trabajar, la gente no hubiese tenido un trabajo al que ir. Tuve que dejar mis cosas de lado y presentarme”.

Estas declaraciones llegan años después de las denuncias por maltrato que algunos compañeros de Glee hicieron en su contra. Samantha Ware, Heather Morris y Gerard Canonico señalaron públicamente comportamientos abusivos por parte de Michele durante los rodajes. Aunque la actriz pidió disculpas en su momento, las acusaciones dejaron una marca en su carrera.

Durante el podcast, también desmintió con humor los antiguos rumores sobre su supuesta incapacidad para leer, mostrándolo como una broma sin fundamentos.