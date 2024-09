Leandro Paredes, el mediocampista argentino, y su esposa Camila Galante están esperando su tercer hijo. La noticia fue confirmada por la periodista Yanina Latorre, quien reveló la novedad en un programa de televisión que se transmitirá el próximo domingo en el programa de Susana Giménez. Ángel De Brito, en su programa ‘No tienen Solución’, también dio la primicia.

Latorre añadió que Camila Galante está embarazada y que la pareja descubrió la noticia después de haber ganado la Copa América. “Están muy felices. El anuncio vino acompañado de la Copa”, comentó.

La historia romántica entre Leandro Paredes y Camila Galante comenzó durante su adolescencia. Se conocieron a través del hermano de Camila, quien era compañero del futbolista en las divisiones juveniles de Boca Juniors. En su presentación en el Paris Saint-Germain, Paredes recordó cómo se enamoró de Camila desde el primer momento que la vio. “Era muy joven y ya le decía a mi mamá que era mi novia, aunque en ese momento no lo era, pero estaba convencido de que me casaría con ella”, relató el jugador.

La pareja estuvo junta durante ocho años antes de casarse. En 2014, cuando Paredes fue transferido al AS Roma, su primera hija, Victoria, nació dos meses antes de su mudanza a Europa. Tres años después llegó Giovanni. Paredes ha expresado su felicidad por sus hijos, afirmando que “son lo mejor de mi vida, me alegran cada segundo. Cuando estoy triste, ellos me cambian el día en un instante”. Ahora, la pareja se prepara para darle la bienvenida a su tercer hijo.