En el Palacio Libertad, ante Javier Milei y representantes de la dirigencia política, el Papa llamó a cuidar la democracia, respetar las diferencias y ejercer el poder como servicio. También habló del trabajo, la pobreza, la educación, los recursos naturales y los desafíos de la inteligencia artificial.

El papa León XIV eligió su primer discurso en la Argentina para pedirle al país que se dé una oportunidad de unión nacional, cuide su democracia y vuelva a reconocer en quienes piensan diferente a compatriotas con los que comparte un mismo futuro.

El mensaje llegó este domingo por la tarde en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Fue la intervención de mayor contenido político de una primera jornada cargada de actividades institucionales tras su llegada desde Uruguay, que tuvo un homenaje al general José de San Martín, una visita a la Casa Rosada con saludo al Gabinete Nacional, una reunión privada con el mandatario y una ceremonia para recibir la llave de la Ciudad de Buenos Aires.

León XIV dedicó buena parte de sus palabras a la convivencia democrática y a la responsabilidad de quienes ejercen el poder, pero también abordó cuestiones económicas y sociales que atraviesan la realidad argentina. Sin hacer menciones directas, reclamó a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que el crecimiento beneficie a los sectores más desfavorecidos, que la autoridad reconozca sus límites y que el desarrollo tecnológico esté acompañado por principios éticos.

La necesidad de volver a encontrarse

El llamado más significativo estuvo dirigido al modo en que los argentinos procesan sus diferencias políticas. “La democracia se fortalece en el cuidado de la palabra”, afirmó León XIV, al reivindicar una forma de convivencia basada en el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El Pontífice recordó que la democracia forma parte del patrimonio institucional argentino y que su preservación requiere algo más que el funcionamiento de las instituciones. También demanda confianza en las reglas comunes y disposición para escuchar posiciones diferentes.

En ese marco, destacó la necesidad de tener la “capacidad de reconocer que quien piensa de manera distinta es un compatriota”. La definición adquirió relevancia por el escenario: un encuentro que reunió al oficialismo, a dirigentes opositores y a representantes de distintos sectores sociales, en un país donde la confrontación política atraviesa buena parte del debate público.

El Papa no planteó la unidad como la desaparición de las diferencias, sino como la posibilidad de construir acuerdos sin convertirlas en enemistades.

El poder como servicio y sus límites

Otro tramo estuvo dedicado al ejercicio de las responsabilidades públicas. Sostuvo que la autoridad encuentra su expresión más auténtica cuando se ejerce como servicio a los demás. Desde esa perspectiva, recordó que quienes gobiernan deben actuar con prudencia, reconocer los límites del poder recibido y orientar sus decisiones hacia el bien común.

La reflexión apuntó a una cuestión central de la convivencia democrática: la legitimidad institucional no depende solamente del acceso al gobierno, sino también de la manera en que se utiliza la autoridad. E insistió en la importancia del Estado de derecho, la transparencia y la responsabilidad ética en la administración pública.

En su primer discurso en Argentina, pronunciado en el Palacio Libertad ante el presidente Javier Milei y diversos sectores políticos y sociales, el papa León XIV convocó a alcanzar la unión nacional. Foto: REUTERS / Pedro Lazaro Fernandez.

También advirtió sobre la necesidad de combatir la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, fenómenos que afectan tanto la seguridad como la dignidad de quienes resultan víctimas de esas actividades.

Las afirmaciones tuvieron lugar después del discurso de bienvenida de Milei. El Presidente había destacado la importancia de la fe y de gobernar con principios morales, y utilizó la parábola bíblica de la casa construida sobre roca para defender la necesidad de establecer bases firmes para el desarrollo argentino.

La economía como servicio social

El Papa también dedicó un espacio importante a la situación económica y social. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, sostuvo, al plantear que el desarrollo no puede medirse únicamente por sus resultados materiales.

León XIV reconoció el valor del trabajo, del esfuerzo individual y de la iniciativa privada, pero señaló que las políticas de crecimiento deben ofrecer oportunidades concretas a quienes encuentran mayores dificultades. En esa línea, reclamó condiciones que favorezcan el acceso al empleo y permitan mejorar la vida de los sectores desfavorecidos.

El mensaje incluyó referencias a la atención sanitaria, la protección de las personas mayores y el acompañamiento de quienes tienen discapacidad, asuntos que el Pontífice vinculó con la responsabilidad de una comunidad de no dejar a nadie al margen.

La intervención recuperó preocupaciones constantes de la Doctrina Social de la Iglesia: que las transformaciones económicas tengan como referencia la dignidad humana y sus consecuencias sobre la población.

Educación, tecnología y recursos naturales

La mirada sobre el futuro argentino apareció asociada también a la formación de las nuevas generaciones. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la educación, la capacitación profesional, las universidades y la investigación científica para ofrecerles a los jóvenes oportunidades de desarrollarse dentro del país.

A esa preocupación sumó el avance de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. El Papa advirtió que la innovación debe ir acompañada de una conciencia ética capaz de garantizar que sus beneficios contribuyan al desarrollo de las personas, en lugar de convertirse en factores de exclusión o pérdida de autonomía.

Luego hizo referencia al patrimonio natural argentino. “Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural”, señaló, antes de plantear que el aprovechamiento de esos recursos debe contribuir al bienestar de las comunidades y permitir que sus habitantes continúen desarrollando sus actividades y proyectos de vida.

El recuerdo de Francisco

El primer discurso también estuvo atravesado por la memoria de Francisco, el pontífice argentino que nunca llegó a visitar su país durante los doce años de su papado.

León XIV recordó a su antecesor y destacó la identidad de una nación construida a partir de los pueblos originarios, las distintas corrientes inmigratorias y una diversidad cultural que fue configurando su historia.

León XIV evocó la memoria de su antecesor, el papa Francisco, elogió la resiliencia y diversidad cultural del pueblo argentino e impartió su bendición, encomendando al país a Nuestra Señora de Luján con un mensaje de esperanza y cohesión social. Foto: REUTERS / Alessia Maccioni.

Mencionó además la capacidad de resiliencia de los argentinos y expresiones culturales como el tango, al reconocer rasgos propios de una sociedad que atravesó dificultades y transformaciones a lo largo del tiempo.

Sobre el final, de cara a la dirigencia política y social, el Pontífice dejó planteado el sentido que pretende imprimir a su paso por el país. “La Iglesia desea permanecer cerca de la Argentina y ofrecerle la esperanza del Evangelio”, expresó.

Por último volvió a dirigirse a los argentinos con un llamado a mantener unida a la patria, encomendó el país a Nuestra Señora de Luján y cerró con una bendición: “Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes”.