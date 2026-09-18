Lionel Messi sorprendió a los deportistas que están compitiendo en los Juegos Suramericanos 2026 y les envío un cálido mensaje que se difundió a través de los canales oficiales de la competencia.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, dijo el astro rosarino en primer lugar.

La leyenda de la Selección argentina también se dirigió hacia quienes todavía no comenzaron a competir: “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien. Chau”.

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A través de su cuenta oficial @suramericanos26 en la red social X, la organización de los Juegos Suramericanos agradeció el gesto de Messi en pleno desarrollo de la competición: “¡Gracias, capitán!“.

En medio de los preparativos para la inauguración del torneo, hubo un importante homenaje para Lionel Messi en Santa Fe.

El mensaje de Lionel Messi a los participantes de los Juegos Suramericanos, que se están disputando en Santa Fe.



Está en todas. 🇦🇷1️⃣ pic.twitter.com/OZBvEfeZoB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 17, 2026

El Concejo Municipal de la capital provincial aprobó que la tradicional Costanera Este, ubicada a orillas de la laguna Setúbal, pase a llevar el nombre del capitán de la Selección argentina.

La iniciativa busca destacar el aporte de Messi a la historia del fútbol argentino y fue aprobada pocos días después de que el delantero anunciara su retiro de la Albiceleste.

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El espacio, uno de los puntos más representativos de la capital provincial, tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y es visitado diariamente por miles de personas.

Como parte del homenaje, se colocó nueva señalización con referencias al futbolista y se incluyó una escultura dedicada a Messi en distintos sectores del paseo.

El reconocimiento tuvo lugar en una semana especial para la ciudad, que es una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.