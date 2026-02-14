El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman fue liberado en las últimas horas tras permanecer demorado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

Según difundió la agencia NA, el periodista pudo aclarar, al menos en principio, su situación procesal en Estados Unidos y fue liberado. Tiene previsto regresar a la Argentina este domingo.

Todo se dio luego de que la Justicia estadounidense pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

Se agregó que el abogado de Felman habría presentado la documentación respaldatoria para justificar los movimientos de dinero, lo que facilitó su rápida liberación.

Vale mencionar que la causa seguiría su curso administrativo, pero que el periodista no tendría impedimentos para abandonar el país norteamericano, por lo que llegaría a la Argentina este domingo.