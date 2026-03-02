El argentino Nahuel Gallo, el gendarme de la Argentina que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Expectativas previas

Según videos difundidos desde el interior del penal El Rodeo I, los presos aseguran que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y considerado preso político por organizaciones internacionales, habría sido liberado.

En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en Argentina.

La difusión de estos clips ocurre en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía. En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.