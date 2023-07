La Selección Argentina de Vóley, de Marcelo Méndez, se clasificó en el top 8 y sueña con las semifinales

La Selección viajó a Anaheim, EE.UU., para tratar de sellar su clasificación al top 8 de la Liga de las Naciones (VNL) por primera vez en su historia. Y si bien arrancó floja, terminó ganando con una notable autoridad vs. Serbia, a la que venció en octavos del Mundial 2022, por 3-1 (19-25, 25-16. 25-19 y 25-18). Así, sigue en el lote de los que se están clasificando.

El seleccionado entró demasiado frío, y ya desde el saque se notó, regalándole cuatro puntos de los 6 primeros que sumó Serbia por errores del servicio. Y si bien llegó a prenderse a partir del bloqueo con Loser y Zerba, nuevamente flaqueó con ataques por el lado de Vicentín y los serbios empezaron a despegarse. Armoa ingresó por el punta pero la suerte estaba echada; hasta a Lima le bloqueaban, y así se iba el primero.

En el segundo, algún reto de Marcelo Méndez despertó al equipo, que conseguía sus mejores salidas por el lado de Palonsky, y así empezó a mandar en el inicio. Dos bloqueos al hilo de Loser dejó el 10-6 clave porque había que buscar la victoria ya que Italia había ganado y la Selección bajaba al 7° lugar. Se clasifican ocho a la etapa definitiva. El final fue con más dominio todavía y una brecha prematura de 16-8, indescontable: 1-1.

En el tercero, de nuevo un flojo arranque, o peor, porque rápidamente Serbia se puso 7-3. Sin embargo, demostrando carácter y que no se cae fácilmente, el seleccionado, de la mano de De Cecco, que volvía al equipo tras una etapa de descanso, lo daba vuelta desde el saque. Además ya se veía que el bloqueo iba a ser un ítem clave en el equipo, con Loser como abanderado. Los ataques de Lima generaron el peligro que los serbios no pudieron desactivar y el equipo se puso a tiro de partido.

Ya en el último, no hubo espacio para las dudas, y sí para la contundencia y autoridad. El tándem De Cecco en el armado y Lima en el ataque (goleador con 15) fueron edificando la victoria en ese set, en el que Loser siguió metiendo gorros. Y, otra buena noticia, el punta que no venía jugando, Armoa, no solo sumaba puntos (4) sino que cerraba el partido con un derechazo.

Luego de este choque llegará el de este jueves vs. Alemania, que apenas ganó un partido en ocho fechas. Pasada la medianoche del viernes será contra el difícil EE.UU. (7-1) y el cierre será ante Irán (2-6) el sábado. Pero con este triunfo, ya Argentina (6-3) iguala la línea de Brasil, tercero, aunque es cierto que fue el primer partido de la jornada.

La Albiceleste tiene una oportunidad única de meterse en los cuartos de final por primera vez desde el nuevo formato, y para eso deberá terminar entre los siete mejores equipos ubicados en la tabla (Polonia, además, se clasifica por ser anfitrión del top 8 del 19 al 23 próximos en Dansk).

EL PLANTEL

ARMADORES

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

OPUESTOS

Bruno Lima

Pablo Kukartsev

CENTRALES

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Martín Ramos

Joaquín Gallego

PUNTAS-RECEPTORES

Luciano Vicentín

Luciano Palonsky

Jan Martínez

Manuel Armoa

Mauro Zelayeta

Líbero

Santiago Danani