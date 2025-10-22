Un policía fue suspendido en Salta luego de que se viralizaran imágenes donde se lo observa apuntando con su arma reglamentaria en medio de una pelea entre jugadores durante un partido de fútbol del torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo.

El episodio tuvo lugar el domingo en Colonia Santa Rosa, en el norte provincial, tras la victoria por 2 a 1 de Atlético Ferro sobre Deportivo Roby Manero, resultado que le permitió al local avanzar a las semifinales luego del empate 2 a 2 en la ida. Al finalizar el encuentro, varios futbolistas de Roby Manero se acercaron al árbitro para reclamar su actuación, lo que generó un tumulto dentro del campo de juego.

El policía apuntó con su arma durante el disturbio

En medio de la tensión, un efectivo policial ingresó al campo de juego con el arma en la mano, apuntando hacia el suelo y hacia los costados mientras intentaba dispersar a los jugadores. Las imágenes fueron registradas por el público y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

SALTA: UN POLICÍA APUNTÓ SU ARMA CONTRA JUGADORES TRAS UN PARTIDO DE FÚTBOL



Un efectivo fue suspendido luego de sacar su pistola en medio de una pelea entre futbolistas tras el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, en Colonia Santa Rosa. El hecho ocurrió el… pic.twitter.com/Lyb87PK5Hu — Clarín (@clarincom) October 22, 2025

Según informó El Tribuno, otros agentes intervinieron de inmediato para calmar la situación y retirar al policía del lugar. El efectivo fue apartado preventivamente de la fuerza y se le retiró su arma reglamentaria. Además, se inició una causa administrativa para determinar la secuencia de los hechos y las responsabilidades del agente involucrado en el operativo de seguridad.

Caos y tensión tras el final del encuentro

La situación se desbordó cuando parte de la hinchada bajó de las tribunas y comenzó a arrojar objetos hacia el campo de juego, generando momentos de confusión y temor entre los jugadores y el cuerpo arbitral.

#Salta Lo que debía ser una tarde de fútbol terminó con una escena insólita y preocupante en Colonia Santa Rosa. Durante el clásico entre Atlético Ferro y Deportivo Roby Manero, por el torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo, un efectivo policial desenfundó su arma en el… pic.twitter.com/I8xOKYUjq3 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 20, 2025

El operativo policial logró restablecer el orden tras varios minutos, aunque las imágenes del agente armado desataron una fuerte polémica en redes y entre los dirigentes del fútbol regional. La Liga Regional del Bermejo analiza posibles sanciones y una revisión del protocolo de seguridad para los encuentros definitorios del certamen.

Tras el partido, Deportivo Roby Manero publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que no se refirió directamente al incidente, pero destacó el desempeño del plantel durante la temporada.

Puede interesarte

“Hoy se terminó una temporada muy positiva (...) Vamos a defender los colores, claro que sí; vamos a pelear hasta que suene el silbato final, por supuesto que sí. Porque estamos hechos así, con orgullo aurirrojo”, expresó el mensaje del club.