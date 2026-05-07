La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras publicar en su cuenta de X una foto de alto contenido erótico para desmentir versiones que la vinculaban con Only Fans.

En la imagen, la legisladora aparece semidesnuda y manteniendo relaciones con un hombre. La publicación generó una inmediata repercusión en redes sociales por tratarse de una funcionaria pública en ejercicio.

Junto a la foto, Lemoine escribió un descargo en el que aseguró que se trata de una imagen antigua, tomada durante la cuarentena, y negó haber tenido una cuenta en la plataforma de contenido para adultos.

“Intentan humillarme subiendo una foto de la cuarentena que me saqué con un ex en 2020 diciendo que es de Only Fans... nunca tuve Only Fans”, expresó.

La diputada sostuvo que la imagen podría haber estado publicada en su Facebook y apuntó contra la persona que aparece con ella. “La foto debe estar en mi Facebook... Es más, la debe haber pasado él para que la publiquen y figurar”, afirmó.



El posteo no tardó en viralizarse y abrió un fuerte debate sobre los límites entre la vida privada y la función pública. Mientras algunos seguidores respaldaron a Lemoine y hablaron de una operación para desprestigiarla, otros cuestionaron el tono y el contenido de la publicación.

Desde sectores opositores señalaron que la exposición no se condice con la responsabilidad institucional de una diputada nacional. En tanto, usuarios afines al oficialismo defendieron su derecho a responder frente a lo que consideró una campaña de humillación personal.

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El episodio suma un nuevo foco de tensión para el bloque libertario en una semana atravesada por distintas polémicas internas y cruces mediáticos. Por ahora, Lemoine mantiene su postura y no retrocedió ante las críticas.