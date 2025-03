El conductor Roberto Pettinato se refirió a las acusaciones de acoso hacia él y a los problemas judiciales de su familia en una entrevista con Intrusos. Pettinato negó haber iniciado cualquier situación de acoso y aseguró que nunca se sintió "cancelado" pese a las denuncias de varias ex compañeras.

En cuanto a su hijo Felipe, condenado por abuso sexual a una menor y acusado por incendio seguido de muerte, Pettinato expresó su apoyo y confianza en que no terminará en la cárcel. También se refirió al fallecimiento del médico Melchor Rodrigo, quien murió en un incendio en la casa de Felipe Pettinato, y calificó el suceso como un "accidente".

Finalmente, Pettinato habló sobre el romance entre su hija Tamara y el ex presidente Alberto Fernández, y aseguró que no le sorprendió la noticia y que su hija le había contado sobre el affaire.

Le preguntaron sobre su hija Tamara y el vínculo con el ex presidente Alberto Fernández: "Linda pareja, la cagada es que no era Kennedy, pero Tamara hubiera sido una linda Marilyn Monroe…". Le consultaron si le sorprendió el romance y, entre risas, contestó:

Puede interesarte

"Obvio. Decía 'esto no es verdad'. Ella me decía 'soy la primera mujer cancelada'. Tuvieron un affaire seguramente, me lo contó ella primero. Yo le dije ‘'qué Alberto’', no sabía de qué Alberto me hablaba. ‘’Fueron cosas que pasaron, no por eso había que demonizarla".